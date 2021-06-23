【德信校長涉貪】消息指小五呈分試成績作廢或需全級重考　德信學校正諮詢家長制定補救方案

▲ 德信學校疑受洩露試卷事件影響，令本學年小五呈分試成績需作廢。（資料圖片）

尖沙嘴傳統天主教男校德信學校校長郭超群疑洩露學校內部考試卷，涉嫌貪污被廉政公署拘捕，消息指該校小五級呈分試成績需作廢，校方正諮詢家長意見，欲於7月全級重考中英數常4科，抑或改為呈報下學年首學段成績。教育局證實，校方因應事件欲了解整體家長意見，以便制定跟進呈分試的安排，局方在維持派位機制公平性的大前提下，會按情況考慮個別學校未能如期於7月5日或之前呈分的申請。

消息指，德信學校向小五學生家長發信，就事件致歉，稱鑑於該校第3學段考試「公平性可能存疑」，而有關情況直接影響該級學生首次升中呈分試表現，為釋除疑慮及確保呈分試的公平性，校方在信中提出2個補救方案。

其中一個方案是直接取消第3學段成績、不安排重考，改以該級學生升上小六的第1學段成績，參加中一自行分配學位，至於本學期校內成績表只顯示學科成績以外的資料；另一方案是全級重考中英數常4科，用作升中呈分，其中語文科說話及聆聽部份考試範圍不變，暫定7月考試。家長最遲下周日（27日）回覆意向。

教育局回覆表示，該校因應有關事件欲了解整體家長的意見，以便制定跟進呈分試的安排；局方一直提醒學校必須與持分者保持溝通，交代有關安排，局方會與學校繼續保持聯繫，提供適切意見及支援。

局方提醒，參加2022年度中一派位的小學，需於2021年7月5日或以前，呈交學生小五下學期呈分試成績。若個別學校有實際困難而未能如期呈報呈分試成績，可聯絡教育局以便作適切安排。如個別學校因特殊情況而擬取消呈交小五下學期校內考試的成績，必須就擬議的校本評核機制諮詢家長，並徵得法團校董會／校董會同意。在維持派位機制公平性的大前提下，局方會按特別情況和需要考慮有關申請。

德信學校上周二（15日）向家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，並即時休假，校方一直未有對外公布郭超群突然停職原因；截至上周五（18日），廉政公署公布，本月12日在一宗貪污調查中拘捕1名政府資助小學校長及1名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查，廉署人員在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第3學段各級試卷，涵蓋不同學科；據悉郭超群疑為涉案校長。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅