鼓勵學童接種新冠疫苗　從教育家長做起

▲ 九龍真光中學校長李伊瑩（左）向崔俊明藥劑師（右）及鄭倩敏藥劑師（中）致送紀念旗，感謝二人協助家長在充分了解下作出疫苗接種選擇。

香港政府於本月初宣布將接種復必泰疫苗的年齡下限降至12歲，不少學校隨即發通告了解家長對子女接種疫苗的意向，為作出相應安排做好準備。

有見不少家長猶豫應否讓子女接種，九龍真光中學為學生多行一步，於6月19日舉辦關於「青少年接種新冠疫苗資訊講座』，並邀得香港醫院藥劑師學會會長兼香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系名譽副教授崔俊明及藥劑師鄭倩敏到場講解，一掃家長心中疑慮。

研究顯示復必泰對青少年100%有效

一般認為青少年感染新冠病毒後病情較輕且痊癒較快，但鄭倩敏藥劑師於講座上忠告家長切勿掉以輕心，因為在本港錄得的900多宗兒童確診個案中，有患者出現免疫系統失調，血細胞自行溶解；在美國則有三分之一因新冠肺炎住院的病童需送入深切治療部，部份更出現嚴重併發症。

為了預防重症和降低死亡率，兒童及青少年亦有必要接種新冠疫苗，而復必泰是合適的選擇。她引用美國近月一項對2,260名青少年進行的第三期臨床研究，指復必泰對12至15歲群組的有效率達到100%，接種後產生的抗體水平亦比16至25歲群組高1.8倍。

▲ 鄭藥劑師表示，青少年接種復必泰後出現的副作用種類與成年人相約，且通常一、兩天後便會消退家長毋須太擔心。

此外，研究發現青少年接種復必泰後出現的副作用種類與成年人相若，惟輕微發燒、頭痛和發冷的出現率較高，例如約20%青少年會在接受第二劑注射後出現輕微發燒，比成年人高25%。鄭藥劑師表示這些症狀通常一、兩天後便會消退，期間只要多飲水、多休息、沖暖水涼便可，家長毋須太擔心。

只要病情穩定 慢性病或過敏症患者皆可接種

家長最關心的，莫過於疫苗對子女健康的影響。當問及慢性病和食物過敏症患者是否不能接種疫苗時，崔俊明藥劑師表示此乃極大的誤解，不論青少年甚至成年人本身患有甚麼疾病，只要遵守「先控制病情後接種」的原則，一般沒有太大的健康風險。

▲ 崔藥劑師指，只要遵守「先控制病情後接種」的原則，有慢性病和食物過敏症患者，接種新冠疫苗一般沒有太大的健康風險。

他指復必泰的常見副作用與流感疫苗相若，若學童曾接種流感疫苗，一般可放心接種復必泰疫苗。風癩和紅疹等皮膚反應均可接種復必泰。然而曾有嚴重過敏病史者（即一小時內出現風癩或紅疹皮膚敏感反應加上呼吸困難、血壓下降或腸胃不適等症狀）需要先轉介到免疫專科做檢查，才能決定是否適合接種；正服用一些生物製劑、高劑量口服類固醇或免疫抑制劑的學童，則應先徵求醫護人員意見，跟隨指示安排疫苗注射。

崔藥劑師還特別提到，近日有報導指新冠疫苗會導致心肌炎，但目前暫時未有數據顯示兩者有因果關係，而且大多數患者只有輕微的心肌炎症狀，兩日便可出院。

▲ 席上有家長指傳聞新冠疫苗可能誘發癌症，崔藥劑師表示復必泰使用信使核糖核酸（mRNA）技術，不會進入人體細胞核，不會影響/改變遺傳基因，此說法(疫苗可能誘發癌症)是沒有理據。

教育家長有助提高青少年接種率

說到如何鼓勵學童接種新冠疫苗時，崔藥劑師表示學童打針需要家長簽署同意書，教導家長正確的疫苗知識是提高青少年接種率的關鍵，因為家長不相信疫苗功效及安全性，又怎會放心讓子女接種呢？

不過，他認為「達到群體免疫」對家長來說是一件遙不可及的事，應從貼身的角度出發。例如，現時新冠病毒變異毒株肆虐全球，其傳染力更強、危險性更高，而復必泰已證實對英國、南非和印度的變種病毒有效（保護率介乎75%至93%），讓子女接種疫苗不但可以保護他們，還可以保護家中不適合接種的長者或兒童。

有些家長可能持觀望態度，打算待新一代疫苗面世後才讓子女接種，但鄭藥劑師表示第二代疫苗屬於加強劑，必需先打第一代(完成第一劑及第二劑接種)疫苗才能得到有效全面的保護。再者，已有研究顯示，疫情期間長期停課有損學童身心健康，缺乏社交接觸和運動不利他們的成長和身體機能發展。若家長仍然認為疫情不算嚴重，繼續延遲接種疫苗，恐怕後果堪虞。

長期停課影響大 盼早日如常上課

九龍真光中學校長李伊瑩表示，今次新冠肺炎疫情的停課時間比「沙士」時還要長，雖然校方已因時制宜，運用不同科技提升電子學習的效率和質素，例如舉辦網課和校園活動直播等，但整體上教學依然受到影響，家居環境終究難以讓學生進入高度專注的學習狀態。

此外，為了減少社交接觸，許多深受學生歡迎的課外活動都被迫暫停，例如過往該校一年舉辦超過10個交流團和宿營活動，現在復辦無期，同學們無法一起盡情享受繽紛多彩的校園生活。

李校長表示許多學生都渴望回校上實體課，透過舉辦是次講座，她希望能幫助家長和學生清楚了解新冠疫苗的好處和風險，從而作出最佳的選擇，為學校乃至社會盡快恢復正常出一分力。

▲ 李伊瑩校長希望是次講座能幫助家長和學生清楚了解新冠疫苗的好處和風險，從而作出最佳的選擇，為學校乃至社會盡快恢復正常出一分力。

(復星支持)