【調教你MIRROR】姜濤Tiger關係最生疏　阿祖出招助姜B邱傲然打破隔膜

▲ 關係生疏自爆一個月對話不多於10句，姜濤訂下規矩與Tiger每日對話50句。

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚（6月23日）播出的一集，講隊內最年輕的兩位成員姜濤與Tiger（邱傲然）的關係。雖然姜B與Tiger同年出生，但卻關係生疏，二人自爆曾每個月對話不足10句。為了改善彼此關係，姜濤提議大家每日對話至少50句。

於昨晚播出的《調教你MIRROR》內，導師梁祖堯特意安排一個環節讓姜濤和Tiger相處，阿祖要求二人帶同MIRROR推出的第一張CD，到梅窩的一家唱片店「行台」，向外籍店主推介自己的組合以及唱片。

姜濤和Tiger更即席清唱歌曲《ONE AND ALL》，店主大讚二人唱得好聽，並把他們的簽名CD放在店舖的當眼處。

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▲ 二人向店主清唱歌曲。（節目截圖）

姜濤與Tiger生疏

阿祖之所以有此安排，是因為得知同樣生於1999年的姜濤與Tiger，是隊內最年輕、年紀最接近的隊員，但二人卻是隊內是生疏、不熟悉的朋友。

講到被安排一起到唱片店拍攝，Tiger直言：「我跟姜濤被安排一起拍攝、工作的次數，一隻手數得晒。」

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▲ 姜濤與Tiger相處時氣氛經常凝結。（節目截圖）

二人雖然獲安排「情深對話」，但每次阿祖要求他們說話、主持場面時，都會出現一陣冷場。

連阿祖都不禁反問：「你看你們有多生外多緊張。將你們放在一起是否錯誤的決定呢。明明兩個人各自在鏡頭前都不是這樣，到底在害怕甚麼？」

他們都表示其實沒有「害怕」的成份，心跳亦沒有加快，只是大家走在一起，氣氛就是這樣低。

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▲ 姜濤為二人訂下溝通規條。（節目截圖）

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規定每日溝通

被問到何解會出現這種情況，姜濤解釋：「可能在《全民造星》時期我們的合作較少，當時我們又不是多話的人，所以大家沒有太多溝通。」

於是姜濤為二人之間訂下規則，要求大家每日溝通要多於50句，姜濤更自爆：「我們以前說話不超過十句。」Tiger即謂：「不是每日，每個月都無十句，一日十句已經很好的了。」

Tiger在接受節目組的單獨訪談時亦有提到，與姜濤聊天會了解多不點平時不知道的事：「例如他好喜歡吃羊肉，有得選一定吃羊。傾偈後了解這個人更多，亦有變得熟悉。」

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