太極演唱會海報拍攝花絮曝光　Gary Tong盼Fans以心意卡表達心聲

太極樂隊演唱會舉行在即，門票於昨天（6月23日）公開發售，早前亦發佈海報消息及一系列宣傳攻勢。今日（6月24日）展出隊員唐奕聰（Gary Tong）生前拍海報的幕後花絮照片，隊友們聚首一堂，西裝骨骨有別平時「Band仔」造型。

當時Gary Tong預測演唱會舉行時，疫情將會過去，叫Fans準備寫心意卡表達心聲。

鄧建明（Joey Tang）表示今次全靠造型師幫忙變靚仔：「因為今次搵咗黎明御用造型師幫手，所以大家都Sharp晒，我唔敢講係『黎明Look』，我只係黎明身邊飛過嘅一隻小雀仔！今次宣傳片都好勁，用埋特技去製作，將我地啲樣變老曬，總之就係負責彈琴就得㗎嘢，」

拍攝期間主音雷有輝「爆呔」，要工作人員幫忙「補褲」場面尷尬：「因為我地著西裝，啲衫太貼身啦，我執嘢時就聽到一吓聲，就知道出事喇！我都想演唱會可以著到咁靚仔，可以夾兩三首嘅，不過Ricky一定會打鼓打到爆晒衫！」

鼓手朱翰博（Ricky）開現笑稱自己似「賣保險」，笑言自己不及主音Patrick靚仔，願將靚西裝讓予對方：「佢套西裝其實我都有著過，但我Carry唔到嘛，又唔及佢靚仔，一場兄弟讓比佢啦！今次呢個騷八月7-8日紅館舉行，今次好多朋友嚟支持我哋，到時都可能會Over Run要罰錢。」