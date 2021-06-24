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【兒童健康】早產8星期B出生後髮量驚人　濃密頭髮背後原因令人心酸

兒童健康 14:15 2021/06/24

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北愛爾蘭一名BB頭髮生長得異常濃密，全因他患上先天性罕見病，是藥物的副作用。

嬰兒一出生時，有些頭髮比較濃密，有些卻比較稀疏，但頭髮多未必是好事。北愛爾蘭有名3個月大的男嬰，因為剛出生已有濃密秀髮而在網上爆紅。不過他並不是天生多頭髮，而是因患上罕見病需服用藥物的副作用。

Jaxon-James剛滿3個月。（IG圖片）

據英國《每日郵報》報道，來自北愛爾蘭的男嬰Jaxon-James Ayers是一名早產B，比預產期早了8星期出生。媽媽Shannon就如一般家長一樣，喜歡拍下兒子可愛的一面，並上載至社交媒體與朋友分享，卻想不到因為兒子異常濃密的頭髮而爆紅。

患有先天性罕見病

Shannon解釋在兒子出生後沒多久，被診斷患有罕見的先天性疾病高胰島素血症（hyperinsulinism）。根據資料顯示，高胰島素血症是指血中的胰島素，比葡萄糖的濃度高，而在每25000至50000名嬰兒當中，便有一個會患上此病。

    點擊圖片放大
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為了維持血糖正常，Jaxon-James需要定時服用藥物Diazoxide，而藥物的副作用就是會令毛髮異常生長。因此年紀小小的Jaxon-James，在出生後沒多久，頭髮和眉毛相比起同齡的嬰兒都長得特別濃密。

媽媽Shannon被質疑是利用濾鏡，令兒子的頭髮和眉毛看出來較濃密。（IG圖片）

媽媽Shannon表示，很多人對於兒子的髮量感到震驚，並笑說他很快便需要剪頭髮。另外亦有人質疑Shannon在替兒子拍照時加了濾鏡，

老實說我覺得這很搞笑，不過總括來說，大部分回應都是令人窩心的。

同場加映：8歲女兒患罕見病發展遲緩如BB　爸媽花4年終查出病因︰如被判死刑

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責任編輯：王明芳

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