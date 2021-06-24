【雨季之苦】女同事鞋子濕透傳「鹹魚味」　港男訴苦：成朝用個口呼吸

▲ 女同事鞋子濕透傳「鹹魚味」，港男訴苦指「成朝用個口呼吸」。

踏入夏季大雨連連，滂沱大雨下上班，最拍雨水沾濕鞋子。近日有港男在網上發文，指周二（22日）曾下大雨，一名女同事回到公司便馬上換鞋，未料其濕透的鞋子傳出鹹魚味，令事主不禁直呼，整個早上都要「用個口呼吸」，更因而胃口盡失，選擇外出吃飯。

事主於網上討論區「連登」以「救命 坐我對面個女同事隻鞋散發住一陣陣鹹魚味」為題發文，指坐在其對面的一名20多歲女同事，回到公司後便更換被雨水沾濕的鞋子，然而該雙鞋子傳出陣陣「鹹魚味」，令女同事座位附近彌漫著一股異味。

我已經忍左成朝用個口呼吸，就快連嘢都做唔到，好驚啲同事行過經過嗰時會以為喺我到發出嚟...

事主又指，曾趁女同事去廁所期間，走到她的位置「索下」，發現愈靠近枱底的鞋子，異味就愈濃烈，故確定「鹹魚味」是由對方的鞋子傳出。

他又無奈說道，原本已自備午膳，但異味實在令他胃難以忍受，最終決定外出用膳，有同事問他，「今日唔係帶咗飯咩」，事主回答今天不想吃，對方隨即「陰陰咀笑」，令他認為其他同事可能都聞到異味。

有鹹魚嘅野我呢一個月都唔會想食...我覺得我以後食鹹魚肉餅飯都會諗起佢隻腳、諗起佢隻鞋。

帖文引來不少網民留言，有人笑言事主「梗係喺返原位食，有鹹魚味送飯」，亦有人建議應主動提醒女同事，「點解唔直接講，有啲嘢影響到人就要出聲㗎啦」。

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醫生：長期穿濕鞋子或令細菌真菌滋生

皮膚科專科醫生陳厚毅表示長期穿著濕或不透氣的鞋子，罨著雙腳，有機會導致皮炎、香港腳等問題。如果鞋子濕了水時已滋生細菌，沒有清洗，便弄乾。下次穿著時，會增加細菌或真菌滋生的機會。

假如上班時剛好遇上大雨，弄濕了鞋子，陳醫生建議大家馬上印乾鞋子，因為長期相處於潮濕的環境，容易有感染細菌或真菌的問題。

他指穿著後的鞋，基本上清洗過弄乾後，細菌及真菌滋生的情況都會少很多，再把鞋子曬乾已經有殺菌的功效。如果想再噴一些消毒用品，也是可以的。如果鞋子已經破損，又不能完全烘乾，或者要考慮更換一雙鞋子了。

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責任編輯：羅嘉欣