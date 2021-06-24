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【開心速遞】哈比女神Venus成潮生助手　鄺潔楹+袁文傑身高差獲網民讚好笑【有片】

娛樂 11:37 2021/06/24

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TVB劇《愛‧回家之開心速遞》以Venus（鄺潔楹飾）和潮生（袁文傑飾）的身高差作題材。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》在昨晚（6月23日）安排劇中主要演員當中，身高最高的袁文傑與身高最矮的鄺潔楹同場合作演出。劇情講述Venus（鄺潔楹飾）成為潮生（袁文傑飾）的助手，不過由於Venus和潮生的身高差別太多，以致工作上遇上不少困難。

《愛‧回家之開心速遞》在昨晚播出後，身高155cm的「Venus」鄺潔楹，幽默地於網上貼出與身高189cm的「潮生」袁文傑的合照，而照片中看不見袁文傑的頭部。

Venus自嘲自己的身高十分大方，而不少網民亦封鄺潔楹為「哈比女神」。

【開心速遞】《愛回家》鄺潔楹被揭新戀情　「島大女神」Venus戀富二代同居半年

（IG圖片）

鄺潔楹於社交平台貼出與袁文傑的合照，她寫道：

家明表哥與我🤳🏼
.
.
.
.
.
.
.
.
丫，唔係
係潮生至岩😆
#愛回家之開心速遞
#暴露年齡系列

（IG圖片）

【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹玩普拉提　被網民取笑身高Judy高EQ回應

最大身高差

此外，鄺潔楹又在限時動態內貼出二人的全身照，並標籤了袁文傑，她謂：「呢張就係個張自拍照。」

《開心速遞》昨晚播放至第1277集「大人國與小人國」，劇情講述Venus遭上級無理解僱，幸得潮生賞識，聘請當其私人助理。

Venus及後到片場投入工作，因工作性質而沒法穿高跟鞋，與潮生的身高出現更大的差距，而這身高差竟成為Venus工作上的最大障礙。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另一邊廂，潮生為配合Venus亦同樣面對不少苦況。最終，Venus獲前顧主復職，完成「一日限定」的潮生私人助理工作。

不少網民反映今集《愛‧回家之開心速遞》劇情回勇夠好笑，建議潮與Venus繼續合作。

同場加映：梁証嘉專訪

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