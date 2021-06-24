【育兒心得】女生在壓抑中成長經常自殘發洩 醫生：爸媽情緒隨時影響孩子一生

▲ 家長要學會控制自己情緒，注意言行，賞罰分明。

慧敏記得，小時候，媽媽總會無故發脾氣……

印象較深刻的一次，慧敏不小心倒瀉了一杯水，然後媽媽就破口大罵。慧敏一駁嘴，然後媽媽就更加生氣，甚至用衣架打她。打完過後，媽媽卻要慧敏去親她一下。雖然大多時候都可以跟媽媽一起玩耍或逛街，不過，有時候亦見到媽媽會無緣無故地哭，而更加不會理慧敏。就算那天有多不開心，媽媽亦會不太關心或問候。爸爸總不在家，而每次回家亦會跟媽媽吵架，有時候更會出手打人。

因此，她在回憶中，童年是不太開心的。直至今天，慧敏有時會覺得悶悶不樂，但卻想不到為甚麼。當情緒一低落，但又想不到怎樣解決，慧敏就選擇去傷害自己作為發洩的辦法。那一刻不是想去自尋短見，但身體上的痛楚好像比精神上的痛楚更容易接受。

長大之後，她自信心亦比較低落，常常覺得自己工作上或感情上都給別人比下去。直至到有一次，與男朋友分手後，內心的空虛感令她徹夜未眠，所以終於決定找醫生求診。當醫生問及慧敏的童年時，她亦忍不住流出眼淚。

美國有兩位心理學家John Bowlby及Mary Ainsworth於70年代提出了依附理論（Attachment Theory），推說出每一個人在成長時與主要依附對象（一般是父母）的關係，對日後與其他人關係，包括家人、朋友、伴侶或同事，都有莫大的影響。小朋友如果長期處於孤獨狀態，與父母有時親密、有時冷漠、有時害怕的環境下成長，會容易變得沒有安全感，亦會難以辨識或理解自己心中的情緒，日後，更會增加患上焦慮症或抑鬱症的可能性。

所以醫生一直建議，尤其是面對小朋友時，家長要學會控制自己情緒，注意言行，賞罰分明。如果未能夠處理自己的情緒問題，甚至患上精神病而不去接受治療，隨時會影響小朋友的一生。

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原文刊於《經濟日報》，原題為「對小朋友切忌 一啖砂糖一啖……」