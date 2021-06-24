【菲律賓前總統】阿基諾三世逝世終年61歲　任內曾處理馬尼拉人質事件

▲ 菲律賓前總統阿基諾三世病逝，終年61歲。

菲律賓前總統阿基諾三世病逝，終年61歲。當地傳媒指，阿基諾三世自2019年起已經患病，曾接受透析治療至少5個月；又引述其家人指，阿基諾三世被送院，其後死於心臟衰竭。

阿基諾三世在2010至2016年出任總統，任內曾處理2010年馬尼拉人質事件，當年本港旅行團遭槍手挾持，最終8名人質身亡，當地警方拯救行動被指失敗，阿基諾三世接受訪問時更面帶微笑，受香港輿論批評。事隔近8年後，新任的菲律賓總統杜特爾特，才正式向港人就事件致歉。

阿基諾三世出身於政治世家，是已故參議員阿基諾（Benigno Aquino Jr）和前總統科拉桑（Corazon Aquino）的獨子。菲律賓最高法院法官里奧南在社交平台讚揚這位任命自己的前總統，指出對方正直和善良，有服務人民的熱誠、勤奮，能同他一同服務國家感到榮幸。

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責任編輯：陳子謙