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【強制檢測】運頭塘邨運亨樓約2100名居民完成檢測　未有發現確診個案

社會 11:21 2021/06/24

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大埔運頭塘邨運亨樓昨晚被封區進行強制檢測。（陳永康攝）

一名27歲香港航空男地勤初步確診新冠肺炎，並檢出帶有L452R變異病毒株，其所居的大埔運頭塘邨運亨樓昨晚(23日)被列為「受限區域」，居民須接受強制檢測。有關行動今早(24日)約8時完成，截至今日凌晨2時，約2100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。當局將會於區內進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測。

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政府亦於「受限區域」內派員到訪約820戶，約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年6月3日至23日期間，曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，須於6月25日或之前接受強制檢測；如已於6月21日至23日期間進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，則毋需再次接受檢測。

另外，因應大埔部分地區內採集的污水樣本檢測呈陽性，污水內含甚高病毒量，該區全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括新峰花園、御峰豪園、逸雅苑及景雅苑等，即看今早逸雅苑及新峰花園等強檢情況：

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政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳正怡

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