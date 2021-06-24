【變種病毒】印度變種新冠病毒傳播力極強　兩人廁所共處一室僅14秒即完成傳播

▲ 印度變種新冠病毒傳播力極強，二人共處一室僅14秒即中招。

廣東廣州市早前爆發印度變種新冠病毒（Delta）的新一波疫情，一個月內已造成153人染疫。據已完成的傳染鏈追溯工作，發現Delta的傳播力極強，有患者只是先後進入同一個廁所，共處一室僅14秒就被傳染。

綜合內媒報道，是次疫情起源於廣州當地一間茶樓。警方在確診者接觸追溯工作中發現，第3及第4代感染者曾於同時段在同一間餐廳食飯，並先後進入廁所，二人共處一室僅14秒，雙方均稱無肢體接觸。

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另外從閉路電視畫面所見，第3代感染者離開廁所時未有戴口罩，反而離開廁所數米後才拿出口罩戴上。警方表示，在同一空間14秒被感染，是本輪疫情接觸時長最短的案例。

中國疾控中心研究員馮子健表示，從這次爆發的疫情來看，印度新冠病毒變異毒株Delta的傳染性和傳播能力明顯增強，潛伏期或傳代間隔都縮短了，在短短的10天內就傳了5、6代，病毒的傳播速度在加快。

現有的研究數據顯示，這個變異毒株的傳播存較強，是目前世衛已確定的幾個「需要關注」的變異株中傳播力最強的，比過去老的毒株傳播力高1倍，比英國發現的毒株傳播存高40%多。

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責任編輯：羅嘉欣