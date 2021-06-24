【自強不息】33歲生日獲兒子送生日卡　梁洛施獨力湊3子：世上最大的幸福

▲ 梁洛施33歲生日。

昨日（6月23日），梁洛施（Isabella）正式踏入33歲，她在社交平台一連分享4個生日Post，既有由兒子送出的手繪生日卡，也分享可愛童年照答謝母親的愛，並感謝所有人的祝福。

單親媽媽梁洛施IG貼舉雨傘照 Isabella感概留言：孩子們謝謝你們

▲ 梁洛施33歲生日分享靚相。（Instagram圖片）

獲兒子送手繪卡

梁洛施於昨日罕有分享一張兒子的照片，但為保私隱下依然後製加上貼紙遮擋樣貌。從照片可見，小朋友們當時應在放風箏，更在風箏上寫上祝福媽媽的字句：「Happy Birthday mom」，並加上可愛的手繪畫。

之後，梁洛施又貼出一張童年照，相中的梁洛施依然是BB，也有她的家姐及媽咪。她在生日時不忘感激媽媽的愛：「祝姐姐和我生日快樂。都說孩子的生日，就是母親的受難日，在此輕輕道一聲：媽媽辛苦了！您養我長大，我陪你變老！#世上只有媽媽好」

【完美大婆】洗米嫂Heidi跟洗米華合體放閃 「烏鴉」張耀揚型爆現身搶風頭

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

到晚上，她就貼出素顏捧花及蛋糕照，其中一個蛋糕寫道：「靚靚媽咪生日快樂」代表3位兒子送給媽媽的蛋糕。而在素顏下，33歲的梁洛施即使已是3孩之母，但依然青春無敵似少女。

她又寫道：「Thank you everyone for your lovely birthday wishes」以答謝大家的祝福。而最後一個Post她就分享了兒子手繪的生日卡「Happy Birthday mom」。

▲ 梁洛施不後悔年輕時已當上3孩之母。（微博圖片）

【明星家居】鄭裕玲36年前家居曝光 Do姐27歲擁何文田豪宅享品味生活

豪門戀無疾而終 梁洛施堅持做好媽媽

梁洛施早於12歲已接觸模特兒工作，15歲簽約英皇娛樂出道，19歲便憑《伊莎貝拉》奪得葡萄牙波圖國際電影節的「最佳女主角」獎項。

正當外界以為她的星途璀璨時，她卻在毫無預警的情況下為富商李澤楷先後誕下3子，年紀輕輕做媽咪，大家又以為她會嫁入豪門，但她卻在2011年宣佈分手，短暫的豪門戀結束。

之後，梁洛施隱退娛樂圈，與3個兒子前往加拿大生活，並當全職母親，至2013年兒子漸漸長大後才復出工作。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

雖然外界難免會把梁洛施標籤為被豪門抛棄的女人，但是她卻沒有因此自暴自棄，更表示從不後悔選擇當媽媽，因為有了孩子讓她變得更堅強。

她曾在兒子生日時發文分享當媽媽的感受 :「你們可知，多少個平淡的日子媽媽因為有你們而樂事無窮，多少個不開心的日子因為有你們而一切風平浪靜，多少個幸福的日子，因為有你們而更加甜蜜！你們是我在這世界上的最大成功和幸福！」

同場加映：康子妮專訪