【自強不息】33歲生日獲兒子送生日卡　梁洛施獨力湊3子：世上最大的幸福

▲ 梁洛施33歲生日。

昨日(6月23日),梁洛施(Isabella)正式踏入33歲,她在社交平台一連分享4個生日Post,既有由兒子送出的手繪生日卡,也分享可愛童年照答謝母親的愛,並感謝所有人的祝福。

單親媽媽梁洛施IG貼舉雨傘照 Isabella感概留言:孩子們謝謝你們

▲ 梁洛施33歲生日分享靚相。(Instagram圖片)

獲兒子送手繪卡

梁洛施於昨日罕有分享一張兒子的照片,但為保私隱下依然後製加上貼紙遮擋樣貌。從照片可見,小朋友們當時應在放風箏,更在風箏上寫上祝福媽媽的字句:「Happy Birthday mom」,並加上可愛的手繪畫。

之後,梁洛施又貼出一張童年照,相中的梁洛施依然是BB,也有她的家姐及媽咪。她在生日時不忘感激媽媽的愛:「祝姐姐和我生日快樂。都說孩子的生日,就是母親的受難日,在此輕輕道一聲:媽媽辛苦了!您養我長大,我陪你變老!#世上只有媽媽好」

到晚上,她就貼出素顏捧花及蛋糕照,其中一個蛋糕寫道:「靚靚媽咪生日快樂」代表3位兒子送給媽媽的蛋糕。而在素顏下,33歲的梁洛施即使已是3孩之母,但依然青春無敵似少女。

她又寫道:「Thank you everyone for your lovely birthday wishes」以答謝大家的祝福。而最後一個Post她就分享了兒子手繪的生日卡「Happy Birthday mom」。

▲ 梁洛施不後悔年輕時已當上3孩之母。(微博圖片)

豪門戀無疾而終 梁洛施堅持做好媽媽

梁洛施早於12歲已接觸模特兒工作,15歲簽約英皇娛樂出道,19歲便憑《伊莎貝拉》奪得葡萄牙波圖國際電影節的「最佳女主角」獎項。

正當外界以為她的星途璀璨時,她卻在毫無預警的情況下為富商李澤楷先後誕下3子,年紀輕輕做媽咪,大家又以為她會嫁入豪門,但她卻在2011年宣佈分手,短暫的豪門戀結束。

之後,梁洛施隱退娛樂圈,與3個兒子前往加拿大生活,並當全職母親,至2013年兒子漸漸長大後才復出工作。

雖然外界難免會把梁洛施標籤為被豪門抛棄的女人,但是她卻沒有因此自暴自棄,更表示從不後悔選擇當媽媽,因為有了孩子讓她變得更堅強。

她曾在兒子生日時發文分享當媽媽的感受 :「你們可知,多少個平淡的日子媽媽因為有你們而樂事無窮,多少個不開心的日子因為有你們而一切風平浪靜,多少個幸福的日子,因為有你們而更加甜蜜!你們是我在這世界上的最大成功和幸福!」

