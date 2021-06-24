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【新冠肺炎】梁子超：機場男地勤料染Delta變種病毒　潛伏期短倡加密運亨樓居民檢測

社會 11:33 2021/06/24

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梁子超指，機場男地勤料染Delta變種病毒，潛伏期短倡加密運亨樓居民檢測。（資料圖片）

一名27歲機場男地勤人員，初步確診感染變種新冠病毒，涉及L452R變種病毒株，當局將其居住的大廈大埔運頭塘邨運亨樓納入強制檢測「受限區域」，惟沒有發現其他確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超表示，估計患者感染的是在印度發現的Delta變種病毒，又指基於本港無發現L452R病毒株的先例，加上患者有機場工作的接觸史，有機會經貨機員工或旅客感染，毫無疑問是輸入個案。

梁子超在一個電台節目指，雖然患者居住的大廈暫時未發現其他確診個案，但由於Delta變種病毒的潛伏期中位數只有2至4日，較其他病毒株短，建議當局加密強檢次數，提早為居民覆檢，否則變種病毒在社區一旦擴散，或引致本港爆發新一波疫情。

政府今日凌晨起放寬社交距離措施，梁子超強調，本港不但不檢討外防輸入政策，更對已接種疫苗者的人士放寬檢疫要求，稱當局沒有從錯誤中學習。他指出疫苗對變種病毒保護力低，外國在接種疫苗後放寬防疫措施，普遍疫情都失守，又指如果放寬的措施持續至暑假，必定遺禍無窮。

同場加映，中年患者哮喘發作入深切治療，即看誘發哮喘成因：

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記者：陳麗娜

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