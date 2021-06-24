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【高EQ管理】動不動拍枱拍凳罵下屬或同事 醫生：或因壓力或好勝心引致病態

育兒經 12:03 2021/06/24

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缺乏EQ的人都比較心浮氣躁。

聽講IQ易得，EQ卻難求。EQ即是明智、做人的智慧。要養生、要長壽健康，EQ不可缺。

缺乏EQ的人都比較心浮氣躁，動不動頤指氣使，拍枱拍凳罵同事。我問醫生，這種性格是否與家教有關？醫生說不，那是一種病態，也是精神病的一種，會是來自工作上的壓力、個人的好勝、嫉妒、自卑等等。這些負面元素，往往會令原來好好的一個人，在職場上變得乞人憎。如果你有足夠的EQ看清人性世態，你會同情這樣的人，因為他／她實在可憐。

我在舊公司也遇過這樣的同事，學歷高、一口漂亮英語，還會講得一點法語，在營銷方面成績很好，上司非常讚賞他。在商業機構裏，一般而言，都是邊個為公司搵到錢，就邊個說話可以大聲啲，於是我們在辦公室老遠便聽到他得勢不饒人地罵下屬、罵同級的同事，但半年後，公司跟他解約了。其EQ特高的上司有此一着，從此令全公司對他另眼相看，大家更加奮力工作。

正所謂「齊心就事成」，一間公司的成功怎麼可能是一個人的力量，搞到下屬上班如履薄冰，管這上級有三頭六臂，遲早也會把公司搞得聲名狼藉。做人，偶一不慎就會掉入情緒的框框裏。

同場加映【湊得輕鬆啲】做功課寫字馬馬虎虎　心理學導師教字跡分析了解孩子情緒

原文刊於《經濟日報》，原題為「EQ比IQ重要」

撰文 : 李韡玲

情緒管教 情緒病 壓力 精神病

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