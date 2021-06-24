【無腦父親】拍片餵5個月大BB飲啤酒惹眾怒　19歲父親被揭有14項案底

▲ 馬來西亞一名19歲父親早前餵5個月大BB飲啤酒，影片傳開後遭大批網民舉報。

剛出生的嬰兒需要父母好好照顧，馬來西亞一名19歲父親早前餵5個月大BB飲啤酒，更拍下影片上傳到社交媒體。影片傳開之後引來大批網民舉報，當地警方接報後拘捕男子，並揭發他過往有14項案底。

餵5個月大BB飲啤酒

綜合外媒報導，事件發生在3月，該名父親與朋友在家中聚會，期間餵5個月大BB飲啤酒作樂，更將過程拍成影片。從長約30秒的影片可見，父親一手抱着BB，一手將啤酒罐送到BB嘴邊，BB好奇地嚐了兩口。

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影片近日在網上流傳，遭到大批網民舉報，當地警方於本月22日在檳城拘捕涉事男子。警方調查後發現，疑犯過往有14項案底。警方緩引《兒童法令》及《通訊與多媒體法》來調查案件，若罪成男子將面臨監禁及罰款。

現時9個月大的BB被送到醫院檢查，健康狀況良好，暫由社福團體代為照顧。當地提倡禁酒運動的團體負責人表示，警方應採取一切行動制止類似行為，同時應讓BB遠離爸爸。

小孩飲酒易酒精中毒

對於年幼孩童飲酒所帶來的影響，TOPick曾詢問兒科專科醫生張傑。他表示，酒精對孩子來說沒有任何營養上的功能，除了會抑壓中樞神經系統及影響腦神經系統，年級越小孩童還會越容易在智力、學習能力、語言及社交方面出現問題。而且，小孩會容易酒精上癮，身體過度吸收酒精的能量容易造成癡肥或脂肪肝等問題。他指出，

對於小朋友而言，很少分量的酒精足以令他們出現酒精中毒的情況。

張傑提醒，如果小孩沒有生理上的需要，也沒有一個醫療性需要，「基本上酒精沒有益，根本沒有理由要小孩喝酒」。

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責任編輯：王明芳