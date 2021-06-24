【強制檢測】男地勤初步確診本地零感染「斷纜」　一文看清8處曾訪地方須強制檢測

▲ 男地勤初步確診曾於大埔新達廣場兼職顧客服務工作。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎連續16日本地零確診「斷纜」，27歲香港航空男地勤初步陽性及顯示帶有L452R變異病毒株，周一(21日)發病，同日到大​埔運頭塘邨商場張毅醫生求診。詳情請見【下一頁】

當局稱，患者屬感染源頭不明個案，為謹慎起見，患者曾訪的8個指明地方，曾逗留的人士即使已完成疫苗接種，亦須於6月25日或之前接受強制檢測，如下：

大埔新達廣場(只包括商場)：6月3日、6月9日、6月18日、6月20日或6月22日曾到訪的人士

香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓：6月4日至8日、6月11日、6月13日、6月15日至17日任何一日曾到訪的人士

香港國際機場一號客運大樓7樓：6月5日或6月17日曾到訪的人士

香港國際機場中場客運大樓：6月4日、6月7日、6月8日、6月11日或6月13日任何一日曾到訪的人士

大埔運頭塘商場：6月21日上午9時至中午12時曾身處該處的人士

大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪萬利小食店：6月19日上午9時至中午12時曾訪人士

大嶼山東涌黃泥屋村1號金泰屋：6月18日下午6時至10時曾到訪的人士

香港國際機場一號客運大樓4X506及5V514A號機場員工餐廳啟翔2：6月5日上午9時至中午12時曾訪的人士

而患者所居的大埔運頭塘邨運亨樓昨晚(23日)被列為「受限區域」，居民須接受強制檢測。有關行動今早(24日)約8時完成，截至今日凌晨2時，約2100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情請見【下一頁】

另外，於大埔指明地區範圍內的7間學校，任何人如曾於6月10日至23日期間到訪逾2小時或以上，亦須於明日或之前接受強制檢測；如屬下列首5間學校的受檢人士，選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於周日(27日)或之前交回：

大埔曉運路2號德雅苑A座地下A翼1號鋪培亮國際幼稚園

大埔運頭塘邨運亨樓地下大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校

大埔運頭塘邨逸欣樓地下李榮基紀念中英文幼稚園

大埔逸雅苑逸榮閣地下A翼及B翼思百德國際幼稚園

大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

大埔第六區運頭塘邨保良局田家炳小學

大埔第六區運頭塘邨仁濟醫院蔡衍濤小學

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責任編輯：陳正怡