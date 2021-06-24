【優良基因】「移動長城」超強基因遺傳愛女姚沁蕾　姚明11歲女兒高度直逼180cm

▲ 姚明11歲女兒的身高直逼180cm。

有「移動長城」之稱中國籃球協會主席姚明擁2.26米的身高，他與同是籃球員的妻子葉莉育女兒姚沁蕾（Amy）。

年僅11歲的姚沁蕾遺傳了父母的基因，身高相當驚人，近日姚明父女被路人野生捕獲，只見正值青春期的姚沁蕾再度長高，身高已直逼180cm，看來很快便高到姚明膊頭。

【優良基因】「移動長城」姚明強大基因 10歲女兒近照曝光暴風抽高近1.7米

▲ 姚明父女近日又再被網民野生捕獲。（取自微博）

11歲身高直逼180cm

曾是NBA球員的姚明，其妻子葉莉是前中國女籃球隊員，姚明於17歲跟她相識，二人於2007年8月結婚，二人的女兒姚沁蕾（Amy）在2010年5月於美國出世，英文名為Amy，姚沁蕾剛滿11歲。

姚明早前帶女兒外出被網友巧遇，網友隨即將拍攝的短片上傳網絡，隨即引來熱話，從短片所見父女二人均穿上黑色運動服，雖然疫情下二人戴上口罩，不過高人一等的姚明一眼已被認到。

處於發育期的姚沁蕾再度長高，11歲的她身高看來直逼180cm，高度已經超越同齡女生，身高跟一個男生相若。

▲ 10歲的姚沁蕾已高至爸爸的胸口。（取自微博）

盡得父母神基因

今年4月，有內地網民於上海一間星巴克咖啡店巧遇姚明與其女兒，當時有網民表示，姚明溫柔對待女兒，從相片可見，姚明在點餐時彎腰聽女兒說話，當時快將11歲的姚沁蕾身高較女店員高，甚至與其他男性相約。另一片段可見，姚沁蕾高至姚明的心口。

事實上，姚沁蕾3歲的時候身高已比一般同學高，當時她擁1米1高度，5歲時沁蕾跟爸爸出席活動時，其身高已到姚明腰部。

及至2017年，姚明一家三口現身香港體育館舉行的姚明基金慈善賽，姚明帶著妻子葉莉和女兒姚沁蕾欣賞比賽，只見7歲的姚沁蕾腿長驚人，其高度已接近媽媽葉莉的肩膀處，身高直逼160cm。

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故此有專家推測，姚沁蕾遺傳了父母的優良基因，將來身高可能會達到1米94到2米8之間。​

另外，由於身高和腳板成正比，姚沁蕾也遺傳了爸爸的大腳板，從早前網民拍攝的照片推測，姚沁蕾穿上40碼的波鞋，高大的她更要穿成人size的羽絨。

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