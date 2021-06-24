【周末好去處】北角匯首個狗狗主題藝術畫展　特設狗狗視角互動藝術體驗【內附詳情】

▲ 北角匯聯乘美國現代藝術家Michel Keck舉行全港首個屬於狗狗的藝術展《愛犬．美術館》，展出多達50幅狗狗主題作品。(大會提供)

不少博物館或藝術館都嚴禁帶寵物內進，今次北角匯的《愛犬．美術館》一反傳統，聯乘美國現代藝術家Michel Keck，舉行全港首個屬於狗狗的藝術展《愛犬．美術館》，展出多達50幅狗狗主題作品、以原始抽象藝術結合多媒元素之創作，並分佈於4大展區，歡迎各位主人帶毛孩一同欣賞。

4大展區將分佈於北角匯1至3期，當中位於2期的展館更特設【期間限定】互動藝術體驗館，此體驗館歡迎狗狗在指定藝文空間內走出寵物車，與主人一同暢遊及欣賞藝術品。館方特別邀請犬隻心理學家、獸醫、犬隻行為專家、空間設計師等各領域專才，合力打造全港首個以狗狗視角出發的藝術體驗館，不但安排畫作放置於狗狗看得到的視線水平，更有多組立體藝術裝置讓人寵一起「走進畫中」拍下藝術照。展覽希望一眾參觀之狗加可以視覺、聽覺和觸覺全面感受Michel Keck的藝術世界，傳達狗狗與主人之間愛與陪伴的重要性，並向「人類最好的朋友」致敬。

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《愛犬．美術館》@北角匯

開放日期：2021年7月5日至8月31日

地點：香港北角渣華道北角匯1至3期

參加方法：1期及3期展館免費開放及不需預約；2期【期間限定】互動藝術體驗館需預約及換領入場券

記者：曾嘉善