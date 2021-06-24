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【周末好去處】新港城中心5大巨型運動場景供搞笑打卡　引入3米高360°智能反應訓練架兼挑戰電競遊戲

休閒消費 12:38 2021/06/24

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5個巨型打卡裝置之一包括「零重力舉重」。（商場提供）

炎炎夏日想於舒適的室內鍛鍊身體一展運動細胞？馬鞍山MOSTown新港城中心於6月27日起將舉行「MOST FUN運動電競挑戰站」主題活動，變身超巨型運動電競競技場，除了多個搞笑主題打卡裝置外，更由美國引入考驗體力、敏捷度及身手協調的3米高「360°智能反應訓練架」及運動電競項目，啱晒大、小朋友參加。

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馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘AME亞洲體育電競的專業團隊，將於6月27日至9月5日期間舉行「MOST FUN運動電競挑戰站」主題活動，場內更設有5個以運動項目為主題的巨型打卡裝置，全部均以玩味及色彩繽紛的形式展示，當中包括2米高「神級拳套沙包」、「粉色網球『牆』」、「零重力舉重」、「灌籃神射手」及1.3米高「浮誇玩味保齡球」，令你變成搞笑運動健將拍出型格相片！

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新港城中心更專誠從美國引入大熱運動電競特訓架及全新原創3大不同難度等級的項目，更特設全民成績十大排行龍虎榜，成功完成各項挑戰更有機會贏得禮物！參加者可掃瞄場內二維碼進行會員登記並於場內自助登記站拍照並自選髮型及球衣以設立屬於自己的虛擬角色，以最佳形象出場！

任何顧客均可挑戰初階電競運動遊戲「贏在起跑線」；而恒基地產旗下商場會員積分計劃H．COINS會員，更可選擇挑戰「運動電競獨木舟」及「360°智能反應訓練架」兩款進階遊戲；自問屬運動電競遊戲的高手則定必要試玩「運動電競籃球」高階難度關卡，詳情可瀏覽網頁

「MOST FUN運動電競挑戰站」活動詳情

日期：6月27日至9月5日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

記者︰梁靜詩

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