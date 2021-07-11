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【超市大搜查】減肥都可以食雪糕雪條　營養師教推介40款低卡雪糕

醫生診症室 13:28 2021/07/11

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

營養師教推介40款低卡雪糕。

夏日炎炎，想食雪糕但又怕肥？澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）就為愛靚又餵食一族，物色了多款在便利店也能輕易買到的低卡雪糕雪條，卡路里由53至132千卡不等，絕對不容錯過！

Rosanna不時會在Facebook上分享健康營養資訊，以下是Rosanna推薦的40款低卡雪糕、雪條，不妨參考一下：

100至132卡：

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    +17

59卡至99卡：

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    +21
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何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia

同場加映：【不含添加劑雪糕】及更多【低卡雪糕雪條推介】

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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