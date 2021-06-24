【高齡產婦】47歲高齡媽做試管捱百針終懷孕　患妊娠毒血休克32周緊急剖腹誕女

▲ 47歲的Angel做試管嬰兒捱過逾百針，終成功誕下女兒。

能夠順利懷孕生子並非必然，特別是高齡女性，有媽媽為了誕下兒女，背後的付出不能盡數。台灣47歲媽媽Angel，就經歷過艱辛的備孕過程，捱過100多針，最終試管成功，但因患妊娠高血壓和妊娠毒血症（子癲前症），一度出現休克，在32周緊急剖腹誕下女兒，當時只有不足3磅的孩子，住院1個月後平安回家，現已4個月大的B女，成為家裡的開心果，笑容滿滿令人療癒。

▲ Angel打逾百針才成功懷孕。（受訪者提供）

捱逾百針成功懷孕

台灣媽媽Angel經歷過一段失敗婚姻，近年再婚。她表示，現任丈夫對她很好，也喜歡小孩，而且對方是第一次結婚，雖然知道自己已屆高齡，懷孕會有很大的風險，但為了丈夫仍想搏一搏。

兩年前開始，Angel與丈夫就嘗試試管嬰兒，花了1年多時間打了100多針，終於成功懷孕。儘管與前夫已育有兩名分別18歲及16歲孩子，但這次懷孕分外吃力辛苦。在29周產檢時，Angel更發現自己有妊娠高血壓和妊娠毒血症，血壓有上揚傾向。

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患妊娠毒血症

直至懷孕32周，她的血壓一度飆升至190、200，更因妊娠毒血症出現休克，最終在懷孕32周3日緊急剖腹產，早產的女兒只有2.8磅，由於體重過輕，加上身體機能未成熟，被送入兒童深切治療部，Angel亦在加護病房留醫一段時間。

Angel的女兒是一名積極寶寶，努力地一日一日成長，留醫期間也沒有出現任何早產併發症，最終在住院35日後平安出院。Angel不時上網搜尋照顧早產嬰的資訊，盡量給予女兒最好的照料，而女兒也似乎懂得體諒媽媽辛勞，出院不到一個月，已經戒掉夜奶。

看到寶寶努力的長大，還有開心的笑容，讓我不後悔做這個決定。

▲ 媽媽希望孩子繼續開心愉快地成長。（受訪者提供）

她又指，丈夫非常開心，雖然他比較內向，不懂得用言語表達，但他都會用行動表示，餵奶、換片也無難度。不過，作為高齡父母，Angel坦言會有擔憂，

有了孩子當然是很開心，但其實也會擔心，我能陪她多久，畢竟我也47歲了。

Angel表示，希望未來孩子的發展和各項早產兒的檢查都能平安度過，並且能開心成長，就是她餘生最大的願望。她亦提醒準媽媽要做好產檢，並留意妊娠毒血症。

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記者：林愛娜