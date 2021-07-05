【刑偵日記】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴

▲ 本是工作狂的黃智雯學習享受Cut機後的真實人生。

主演新劇《刑偵日記》正在熱播的黃智雯（Mandy），入行13年早已是不少人心中的「視后首選」，更因《三個女人一個「因」》的精湛演出被封民間視后。此外，黃智雯早前更參演舞台劇《超自然之戀》，不斷探索自己更多的可能性。

熱愛表演工作的黃智雯接受TOPick專訪坦言，過去曾因太投入角色而失去自我。幸好最後找到平衡點，學會享受Cut機後的真實人生。

Mandy坦言，從前會因投入角色而忽略身邊一切：「會右手吃飯左手在看劇本，連社交媒體也不會看的，因為你已在想下場戲要怎樣做，其實吃了甚麼也不知道，純粹是醫肚。」

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▲ Mandy曾經因為工作而忽略身邊的一切。（陳家瑩 攝）

學懂休息放鬆

直到有人「點醒」Mandy，認為演員下班應做回自己，當Mandy清楚自己這狀況後，也開始學習慣放慢步伐：「做一樣不要牽掛角色的事情，其實某程度為你增添更多的能量，現在我希望回到現實生活時，要活在當下，這個我仍在學習當中。」

現階段的Mandy認為自己狀況更好：「不應該將自己當成橡筋拉緊，演戲當然要全程投入，但Cut機之後也要放下劇本，好好吃一頓飯，一小時後再回到角色。其實為自己安排一個加油站，對我的效果比較放鬆。」

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挫敗也是種學習

謙虛的Mandy自評為資質不是特別聰穎的類型，要透過很多次的失敗重新練習，才可熟能生巧。

▲ Mandy在《巴不得媽媽》苦練夾梯。（網上圖片）

永不輕言放棄

比如演出《巴不得媽媽》時，為演出時可以完美呈現裝修工人的面貌，Mandy向監製自薦學夾梯：「那時我找了個從事裝修行業的親戚教我夾梯，學了兩個星期仍然未能掌握，大脾內則全瘀。始終女孩子力量不夠，最後我把梯子拿回家每日練，最後終於練習，我要不斷練習從中找到技巧。」

「先不要覺得自己做不到」是Mandy的人生格言，她深信只要和自己說：「我可以！」定必會做到，Mandy言重心長的重複：「永遠先不要Saty No！」

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家人磨練演技

演技備受肯定的Mandy有今日的成績，竟全靠一起成長的姐姐和表哥、表姐的「磨練」。

正當記者準備聆聽溫馨故事時，Mandy的分享令人意想不到：「可能我是四個入面最細，永遠好似好下靶被他們欺凌，還有偷拿我錢甖的錢！有些欺凌到現在也是個陰影。」

Mandy更因為被孤立而多次在窗邊哭泣，在這樣抑壓的情緒下有很多小劇場，也成為她日後演戲的材料：「可能內裏收起大多情緒，到成為演員後回想這些經歷，成為我不同劇集上的元素。」

▲ Mandy從小開始有許多內心小劇場。（陳家瑩 攝）

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鼓起勇氣與姐姐和解

年幼的Mandy決定寫下自己的感受與姐姐和解，卻弄巧反拙：「有一日終於鼓起人生最大的勇氣，寫信放在姐姐枕頭下，然後立即裝睡，我幻想姐姐發現了那封信會來和我聊天，可是她沒有。」

但姐姐發現Mandy的親筆信後並沒如Mandy幻想的劇本發展：「姐姐把那封信拿到客廳和全家人分享，然後全家人一起取笑我，覺得我為什麼會寫這樣的信。當下我在被窩偷偷哭泣，哭到抽搐也不敢出聲，因為我先裝睡，為了連戲不能被發現我未睡。」

Mandy用一句總結從前的感覺：「以前會覺得自己很悲慘，但長大會發現是我人生的點滴。小時候一定覺得自己最慘，全部人都唔明白自己，做甚麼都無人欣賞，但當長大回想其實是相反，因為我最細，所以其實所有人都很錫我。」

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▲ Mandy與男朋友放閃。（陳家瑩 攝）

與男朋友意外放閃

在男朋友眼中，Mandy就像一隻兔仔，困在籠中看似乖巧，但放牠的話會自由奔跑，捉也捉不住：「可能他認識我第一天，我這性別已表露無遺。他知道我很即興，喜歡就會去做，所以他說我是兔仔。」

Mandy認為兩個人相處最重要有各自的空間：「佔大部時間一定是工作，有時也會預留時間給大家做自已喜歡的事，我覺得這樣很重要，不可能長時間黏在一起，總要有Me Time，可能這方面我們是相似的。」

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說到男朋友，Mandy流露出滿滿的幸福：「工作上他會給我很多意見，雖然我會好自由奔放，但有時也會有盲點，去到有框架需要突破，有時自己是看不到的，這方面他就會給我意見，用更宏觀的角度看整件事。」

當問到Mandy男朋友是不是她精神上的充電器時，Mandy不經意地放閃：「是我這個兔仔的充電器！」

同場加映：姚子羚訪問

場地 : Seaview Viva

髮型 : Nickienick @orient4

化妝 : Phoebe Yung

記者 : 鄭嘉瑤