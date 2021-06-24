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【沒有血緣的愛】一出世母親失蹤被棄住寄養家庭　不捨患病養父心存感恩終成養父母

親子 16:23 2021/06/24

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一出世母親失蹤被棄住寄養家庭，不捨患病養父心存感恩終成養父母。

沒有血緣的愛，也很偉大。日本一名男子坂本步自出生其母親便失蹤，輾轉住入不同的寄養設施，但在6歲時住入養母坂本洋子的家中，一直至長大成人。寄養孩子在18歲後可搬離寄養家庭，開始自己的生活，但坂本步因養父患有心臟疾病，不捨養父母獨力照顧多名寄養孩子，決定留在寄養家庭，一邊讀大學，一邊幫忙照顧孩子們，最終更申請成為養父，希望未來能幫助更多孩子。

日本媒體NHK訪問一名男子坂本步及其寄養家庭，該寄養之家收留無法與親生父母一起住的孩子，而擔任養母的坂本洋子照顧著6個孩子。坂本步一出生其母親便失蹤，被遺棄的他曾入住多個寄養設施，，最後入住養母坂本洋子的寄養家庭，在她的照顧下長大，

回到家能看見媽媽和爸爸，我一直很羨慕那樣的生活。

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不捨患病養父 留下照顧其他孩子

原則上，養子女在18歲便可離家開展自己的獨自生活，但因其養父患有心臟疾病，坂本步決定留在寄養家庭，一邊奮鬥努力讀大學，一邊幫忙照顧其他孩子們。對孩子的教導上，坂本步較養母坂本洋子嚴厲，從影片中可見，一名孩子因只顧看電視而不專心換衣服，坂本步要求孩子關掉電視，相反養母則較能接受孩子的任性。

養子身份常被同學討論欺凌

不過，回想起坂本步的兒時，因養子的身份時常成為同學討論的話題，坂本洋子表示，

他們會問說，這裡有幾個兄弟啊？聽說大家都不同姓，是真的嗎？孩子們是殘酷的，即使是如此，他從來不缺席，每天到上學。

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坂本步受養父母影響，希望將來能成為養父母，而在接受訪問的半年前，他修讀相關課程，正式被兒童諮詢所認證為寄養之家的助手，「一樣是養子女的我會比較容易與孩子們分享話題，過去的我沒辦法跟任何人談心，我認為我可以了解孩子們不知如何處理的感情。」

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責任編輯：王明芳

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