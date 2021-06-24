【媽媽辛酸】新手媽媽湊孖B餵夜奶呻腰痛　豬隊友老公︰你夠我返工攰

▲ 一名港媽湊孖B餵夜奶呻累，老公卻說自己返工更攰，令她感委屈。

新手爸媽遇到不少湊B辛酸，有港媽育孖女BB仍未戒夜奶，需要半夜起床無間斷餵奶，有晚凌晨3時餵完，5時再餵，她隨口向老公呻腰痛及疲累，想有人安慰、鼓勵她，怎料豬隊友說出一句話，令她感到委屈，隨即爆喊。

該名新手媽媽於22日（星期二）在網上討論區「親子王國」發帖，跟其他媽媽呻日前餵孖女夜奶時，老公一句話惹哭她。一對孖女現時約10個月大，仍未戒到夜奶，該媽媽表示有晚3時多起身餵奶，到5時多再起身餵兩BB飲多一次夜奶，而她隨口喊累。

自從生咗之後一直有腰痛問題 ，我餵緊一個嗰時，另一個起度喊，我老公就會起身幫手睇下，3點嗰時佢都起咗一下身。

豬隊友老公說氣話

港媽指自己當時沒刻意要抱怨，只是呻一下，而老公的隨口回應那句話觸動到她，令她感到委屈，忍不住哭起來。

我就隨口講「唉，好攰！條腰好痛好攰」，點知佢竟然答「你夠我攰 ？」，唉！其實我都知佢返工都好辛苦，半夜仲要俾兩個女整醒……

返工湊B同樣辛苦

湊BB已辛苦，更是孖B，爸媽總會有疲累，港媽是全職媽媽，其老公是在職爸爸，她明白大家都累，並表示自己呻攰及腰痛都只是求安慰。

想人哋關心一下 ，我冇諗過佢會咁答 。我亦冇想去比較佢返工辛苦啲，定我湊兩個bb辛苦啲。我當下即時爆喊，覺得好委屈。

豬隊友老公見太太哭起來，幸好有氹回她。樓主明白老公是無心，只是忍不住仍然耿耿於懷，純粹想在討論區跟發洩下。

網民建議助BB戒夜奶

許多媽媽級網民安慰及鼓勵樓主，明白新手媽媽已不易當，更要一打二湊孖女，當中辛酸只有媽媽會明白。有的建議夫妻要互相體諒，並指孖女10個月大可戒夜奶，屆時爸媽都會舒服，始終睡眠不足影響情緒，而且其丈夫肯氹回她已是好老公。更多網民留言見下圖︰

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BB能睡一整夜可戒夜奶

據本港衞生署家庭健康服務有關寶寶何時不需要晚上吃奶的資料，3個月大起一部分的寶寶不再需要吃夜奶。大部分6個月大的寶寶，身體的機能更趨成熟，有能力整夜睡覺，而不再需要吃夜奶。吃夜奶的需要是因人而異的，如果寶寶夜半醒來，仍然需要吃相當分量的奶，那麽家長便無需刻意「戒夜奶」。

父母可留意要助BB能夠整夜睡覺，在白天，屋內光線要充足，多跟孩子玩耍，不要讓孩子日間睡得太多。在晚上，要把燈光調暗和盡量保持平靜的氣氛。此外，幫助BB學習自己入睡，當開始有睡意但還清醒時，把他放在牀上。而BB夜半醒來和哭了，可能是尿片濕了或想要爸爸媽媽來安撫一下，不一定是肚子餓。

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責任編輯：王明芳