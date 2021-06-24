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【聲夢傳奇】Chantel姚焯菲飲水影片近5萬點擊　黃子華：飲水都係一種表演【有片】

娛樂 16:18 2021/06/24

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姚焯菲飲水影片逼近5萬點擊，連帶「子華神」經典一幕被網民翻炒。

TVB節目《聲夢傳奇》內，年僅14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）人氣爆燈，近日一段Chantel只是飲水的影片，上載短短3天已直逼5萬點擊。大批網民驚歎Chantel人氣過人，亦有人翻出有「子華神」之稱的黃子華當年在棟篤笑「表演」飲水的片段。

【聲夢傳奇】Gin Lee甘願為貓咪「出血」　李幸倪：只要貓咪舒服都係值得

Chantel獲封「國民初戀」。（instagram圖片）

Chantel飲水有仙氣

現年14歲的Chantel參加TVB舉辦的歌唱節目《聲夢傳奇》，憑著其甜美笑容和聲線甚得觀眾喜愛。早前更因為翻唱經典情歌《戀愛預告》，被盛讚令人聽到有初戀的感覺，更獲封「國民初戀」的封號。

日前，有粉絲於YouTube上載一條Chantel於後台飲水的片段，Chantel飲水後擠出酒窩，配上甜蜜的笑容，令粉絲為了心動。

影片後段則是Chantel與另一位參賽者Windy詹天文在車上的飲水的IG直播片段。

Chantel樣子甜美，攬收大批Fans。（影片截圖）

網民建議Chantel拍廣告

Chantel飲水這段短短1分鐘的影片，上載至今不足3日，已逼近5萬點擊，而數字更一直上升中。

「Chantel飲水」已成為網民的熱門搜尋，有網民表示品牌要找Chantel作代言人，亦有支持者表示要把影片推至百萬點擊。

Chantel飲水影片累計近五萬次點擊。（影片截圖）

黃子華表演飲水

同時亦有網民重提「子華神」黃子華當年在棟篤笑中表現「飲水」的一幕，於2012年黃子華的棟篤笑《洗燥》中，在間場時間子華走近台邊的一支樽裝水謂：「有好多人唔知道，飲水都係一種表演嚟。」

當時他徐徐地打開樽蓋：「你記得下次去711，買完支水唔好就咁飲。開咗，要點呀？」然後一臉Chok爆地示範飲水。

子華又開玩笑說：「我飲水唔係因為我需要飲水，係因為我飲得型。」

子華神表演飲水。（影片截圖）

雖然子華神的影片不及Chantel的點擊來得多，但已經累積了超過2.5萬的收看人次，亦成為不少香港人的經典回憶。

年紀輕輕的Chantel已與「子華神」睇齊，被網民放在一拼討論，看來以後的焦點和壓力會更加大。

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同場加映：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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