【打針優惠】中石化推大抽獎送出價值168萬元汽油　參加者須年滿18歲或以上

▲ 中石化將以抽獎形式送出總值超過168萬元的超級汽油。（中石化提供）

中石化表示，為響應政府的「全城起動，快打疫苗」運動，將以抽獎形式送出總值超過168萬元的「SINO X Power」超級汽油。抽獎活動將於7月下旬至9月期間舉行，年滿18歲及以上香港居民，並於截止日期前完成接種兩劑疫苗均可參加抽獎，參加方法及詳情將於稍後公布。

是次抽獎的頭獎可享2年免費入「SINO X Power」超級汽油，名額1位；二獎享1年免費入「SINO X Power」超級汽油，名額29位；合共送出相當於超過 63噸超級汽油，總值超過168萬元；三獎則可獲「X CARD PLUS」會員優惠卡，名額200位。

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責仕編輯：陳子謙