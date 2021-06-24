【正能量】天生殘疾曾被同學欺凌患抑鬱　10歲女童受父母鼓勵成功走出陰霾

▲ 澳洲一名女童因天生殘疾遭受到校園欺凌，在父母的鼓勵下她終於走出陰霾，更成為輪椅運動員。

澳洲布里斯本一名女童因患有先天性脊髓血管瘤（congenital spinal hemangioma），導致天生殘疾，需以輪椅代步。然而她在6歲時，在學校遭同學欺凌，曾一度患上抑鬱症欲自殺。透過父母不斷的鼓勵，女童學會了接受自己，現更成為輪椅運動員，展開人生新的一頁。

▲ 現年10歲的澳洲女童Brydi天生殘疾。（IG圖片）

據澳洲媒體《Essential Kids》報道，現年10歲女童Brydi Saul，出生後被發現患上先天性脊髓血管瘤，僅在3天大時接受了緊急手術，將腫瘤和部分脊椎移除。手術完成後，醫生告知Brydi的父母，女兒將永遠無法走路或坐直。

▲ 出生時患有先天性脊髓血管瘤，手術後令她下半身無法活動。（IG圖片）

升小後遭到欺凌

Brydi的媽媽Toni憶述，女兒小時候跟一般嬰兒無異，一樣學會了爬行甚至自己坐起來。當她開始學行時，獲得一部迷你輪椅，很快便能駕輕就熟地使用它。而女兒樂天的性格，令她能克服種種困難。

▲ Brydi小時候性格樂天。（IG圖片）

不過隨著Brydi漸漸成長，升上小學後卻被同學欺凌，在二年級時甚為嚴重，媽媽表示，

其他孩子不想跟她一起玩，因為覺得她要坐輪椅，跟其他人不同。另外又嘲笑她穿尿片，情況更變得越來越嚴重，他們對Brydi說她並沒有價值，不希望她在大家身邊。

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女兒崩潰患抑鬱欲自殺

受到同輩欺凌，Brydi其後患上抑鬱症，並有自殺傾向。Toni憶述4年前走到浴室時，看到女兒坐在馬桶上歇斯底里地尖叫，而丈夫坐在地上哭泣。女兒向自己表示「不想再生存了，她不想與眾不同，只想做個正常人」。

Toni心痛表示，當時的情景至今依然歷歷在目。在那次之後，她與丈夫決定要幫助女兒重拾自信，令她變得強而獨立，不再受其他人影響。

▲ Brydi成為了一名輪椅運動員。（IG圖片）

成為輪椅運動員結識新朋友

在父母的鼓勵下，Brydi開始參加輪椅運動和比賽，並結識了很多新的朋友。Toni指現在女兒已經不會再理會別人的冷言冷語。

根據一項調查顯示，多達48%的殘疾學生經歷過校園欺凌。Toni希望透過分享女兒的故事，鼓勵其他小朋友學懂接受自己，

與眾不同是可以的，無論別人說甚麼都不用理會。

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責任編輯：王明芳