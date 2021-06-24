【僱傭糾紛】蔡一鳳上《東張西望》求清白　中介公司：每次都沒讓外傭好好地離去

▲ 蔡一鳳與外傭中介公司各執一詞。

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle）早前投訴家中的6名外傭及1名司機集體辭職，Michelle懷疑中介公司出蠱惑，亦有不少網民認為Michelle是「最難頂僱主」。

TVB節目《東張西望》邀得蔡一鳳和涉事的中介公司負責人分別受訪，雙方各有說法以致演變成羅生門事件。

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▲ 蔡一鳳豪宅的6名外傭及1名司機集體辭職。（截圖）

蔡一鳳指聲譽被損

《東張西望》以「名媛蔡一鳳外傭集體辭職 深入7,000呎豪宅揭箇中恩怨情仇」為題，分成上下集講述事件，並由「東張女神」利穎怡負責採訪。節目中，蔡一鳳指外傭集體辭職的行為是有陰謀地進行，且深信是受到中介公司的教唆。

Michelle提到該中介公司曾給她請了兩個有問題的外傭，包括一個懷疑偷取戒指及「搏炒」的外傭，其後卻未有作出賠償，因而她決定要控告該公司，而經同一間中介公司聘請而來的外傭與司機集體辭職的事便在一個月後發生，他們更找來警察及領使上門。

Michelle直斥該中介公司有意破壞其顧主記錄令其聲譽受損，認為對方是有心報復。

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中介公司負責人回應

《東張西望》主持利穎怡跟中介公司負責人魏先生和黃小姐進行電話訪問，魏先生指蔡一鳳是其大客戶：「大客戶也可以令我們不想提供外傭，將其加入黑名單，你們自己判斷這事吧。」他續指：「外傭寧願選擇辭職，賠錢給傭主而辭職，這也是我們第一次遇到的。」

黃小姐回應：「外傭說的，我不知道是真還是假，外傭指她們要負責兩間屋，感到很辛苦，房子很大且要照顧小朋友，既要清潔且有其他工作，4個人根本做不來，日以繼夜去工作，晚上不夠時間休息，很辛苦。」

▲ 中介公司反指蔡一鳳每次炒人都不能好好地解決。（Facebook圖片）

被問到是否因中介公司教唆外傭辭職時，黃小姐說：「這位雇主每次解雇都沒有讓外傭好好地離去，她們總會到勞工處或警署尋求協助，總之沒有人能正常地解決。這4位外傭因為感到害怕，希望雇主在此看着他們執拾行李，以證明自己清白。」

其後4位外傭以書信形式表達不滿，內容包括不夠時間休息及睡眠、沒有充足時間進食、需要照顧4個人及打理2間大屋、雇主會無故生氣等。

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蔡一鳳剛剛發了帖文回應事件，並貼出與外傭的對話截圖。她寫道：

我一直以來拒絕了無數家居訪問邀約，因為唔想被人覺得show off， 唔想私生活過多曝光。

不過呢次逼不得已，以下係TVB東張西望訪問：

https://youtu.be/c-wSEiJs-jQ

順便貼一些前工人給我發的信息和我跟最後4位一齊離職的前傭工的對話。。

好多前工人離開都想返來，不過我一般走了就不會要她們回來，除非很特別原因。

擔心啲姐姐一有少少唔開心就想走，跟住又覺得可以隨時返嚟。

做一年半的Nerissa之前一直好好，不過後面的幾個月大變樣，我真的始料不及。

完全沒有發現仲介的教唆和黑市這麼大吸引力。

作為一個普通女人，雖然夫家經濟能力不俗，不過我堅持以自己能力買了一間大屋，請了一屋工人，我不懂問老公拿錢，

凡事默默付出，因為福建女仔從小都係被教育三從四德。

不過現在想想，也算萬幸，每件事情發生一定有其原因，或者想我改變一下，減少為三餐勞碌賺錢，多啲花時間陪兒女，

雖然以前我每日最少2-3個鐘陪仔女。

如今，我一日4個鐘以上甚至24小時陪伴 😂 反而保姆姨姨頂唔順我日日在家，勸我出街，勸我一日抽2個鐘陪伴兒女已經好足夠，

咁樣同兒女感情更佳。我唔係度小朋友都會黏返啲姨姨，如果我係度，兒女完全不理姨姨，乜嘢都要媽咪😂￼

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同場加映：張文采專訪