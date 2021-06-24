【Mean Talk】江美儀問單立文有否召妓　滕麗名自爆與丈夫幾乎離婚

▲ 單立文（豹哥）與滕麗名任《Mean Talk》嘉賓。

林盛斌（Bob）、江美儀主持的TVB節目《Mean Talk》內，之前江美儀在節目披露離婚感受片段曝光後，惹來全城熱議，今晚（6月24日）新一集《Mean Talk》除有江美儀講婚變感受的足本剖白外，嘉賓單立文（豹哥）與滕麗名亦連環自揭不為人知秘密。

這一集《Mean Talk》內，主持阿Bob及江美儀雖然被單立文反客為主，但單立文也自揭與太太之間存在「虛擬二奶」：「我所有朋友都知我有小三，精神出軌係好好玩嘅嘢。」

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豹哥暗戀王菲

嘴多多的豹哥更主動問滕麗名：「你接唔接受到你老公叫雞？」美儀睇唔過眼，即反問：「咁你會唔會叫雞吖？」豈料豹哥回應：「點會對住鏡頭話自己叫雞架，你係咪癲咗呀？你做主持人用吓腦啦！」

此外，豹哥又大爆初出道拍劇時，曾因抽離不到角色愛上王菲：「夜晚瞓覺會掛住佢，第二朝見到佢又會好似好開心咁，但當時佢已經結咗婚。」

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滕麗名曾陷離婚危機

滕麗名坦承與丈夫曾險些離婚，幸好後來靠一句話化解危機。

豹哥與阿滕閒談間提及李家鼎（鼎爺），阿滕透露對方曾救自己一命：「嗰時《尋秦記》我要拍騎馬戲，啲馬係未受過訓練嘅，跟住導演要我騎住一隻，手揸住一隻，仲要係咁跑，手上面又有劍又盛，但嗰兩隻馬打交喎，我真係搞唔掂，咁我離遠見到咪叫鼎爺救命咯。」

同場加映：滕麗名訪問