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【強制檢測】運頭塘邨運亨樓中午解封　有11人未有檢測獲發強制檢測令

社會 13:32 2021/06/24

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大埔運頭塘邨運亨樓今早封區強制檢測情況。（陳永康攝）

一名27歲香港航空男地勤初步確診新冠肺炎，並檢出帶有L452R變異病毒株，其所居的大埔運頭塘邨運亨樓昨晚(23日)被列為「受限區域」，居民須接受強制檢測。有關行動今早(24日)約8時完成，截至今日凌晨2時，約2,100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

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當局將會於區內進行執法行動，以確認所有人士已接受強制檢測，有關行動已於中午12時半完結，政府共檢查超過1,150名受檢人士的檢測報告，發現有11人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦希望沒有應門的約40戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

另外，因應大埔部分地區內採集的污水樣本檢測呈陽性，污水內含甚高病毒量，該區全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括新峰花園、御峰豪園、逸雅苑及景雅苑等，即看今早逸雅苑及新峰花園等強檢情況：

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責任編輯：陳正怡

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