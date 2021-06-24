【DSE2021】中學文憑試7月21日放榜　聖保羅書院一眾舊生拍片為考生打氣

▲ 聖保羅書院邀請不同界別的舊生回校拍片，為DSE考生打氣，包括立法會前主席曾鈺成（右）。

中學文憑試將於7月21日放榜，今年踏入創校170周年的聖保羅書院，邀請不同界別的舊生回校拍攝短片，預錄DSE放榜心聲，並以自身經驗勉勵一眾師弟。

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不同年代的舊生包括畢業於1965年的立法會前主席曾鈺成；畢業於1969年、來自商界的陳幼南；畢業於1973年的香港電台前助理廣播處長張文新；畢業於1993年的醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷；畢業於1988年的香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮；畢業於1984年的海洋公園行政總裁黃智祖；畢業於1985年的政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢；畢業於1990年的前娛藝院線(UA)總經理黃嗣輝；畢業於1997年的Mr. 主音布志綸及畢業於2001年的Nowhere Boys主音陳維諾等。

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責任編輯：陳子謙