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【雷暴警告】天文台發出黃色暴雨警告信號　港島南區雨勢特別大

社會 13:39 2021/06/24

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天文台今午發出黃色暴雨警告信號。（陳永康攝）

本港近日時有西暴，香港天文台今日(24日)下午1時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；而港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，或可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失；而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

天文台預測，本港下午多雲有驟雨﹛初時雨勢有時頗大及有雷暴，吹和緩東至東南風，漸轉吹偏南風；明日仍然有驟雨及雷暴。週末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

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責任編輯：陳正怡

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