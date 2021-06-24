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【遺傳疾病】男子患怪病肚大如孕婦　腎臟膨脹重40kg恐壓碎心肺

健康 15:48 2021/06/24

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男子患怪病肚大如孕婦，腎臟膨脹重40kg恐壓碎心肺。

英國一名54歲男子多年前患有罕見遺傳疾病「自體顯性多囊性腎臟病（PKD）」，導致腎臟如氣球般不斷膨脹，壓逼到心臟、肺部等器官，亦令他的肚子大得如懷胎10月的孕婦一樣，不堪受病魔折磨的他，最終決定接受手術，將腎臟切除。

根據外國傳媒報道，希格斯（Warren Higgs）在39歲時嚴重中風，導致右半身癱瘓，直到49歲時，他的2個腎臟像氣球般不停脹大，如今已腫成原來的5倍大，他的肚子看起來就如懷胎十月的孕婦，

據診斷結果顯示，希格斯2邊腎臟各自重近44磅（約20公斤），令他的身體多出了約40公斤的重量。過大的腎臟擠壓到希吉斯的心臟、肺部以及胃部，令他感到不適，無法自由走動，呼吸也十分困難。

在醫生的建議下，他接受手術摘除兩邊的腎臟，並笑言打算將腎臟擺在家中紀念。不過雖然接受了手術，但希格斯仍要定期進行腎臟透析，即所謂「洗腎」，原先因病無法動彈的身體，亦需要接受復健才能恢復原有功能。

同場加映：遺傳科醫生莊淑貞致力醫治罕見病患　兼顧家庭及醫院工作兒子曾要求「不要返工」

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責任編輯：羅嘉欣

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