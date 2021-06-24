【海洋公園】水上樂園造浪池今揭幕水浪最高達1米　宏利2022年起每年派3,000張慈善門票

▲ 水上樂園造浪池今揭幕水浪最高達1米。（程志遠攝）

海洋公園水上樂園籌備工作踏入尾聲，其中由宏利贊助、亞洲首個全年開放的大型室內造浪池「天海灣」今（24）揭幕；海洋公園副主席龐建貽表示，樂園管理層仍在商討水上樂園票價，「最緊要大家玩得開心，會有一個相宜價錢」，又指希望樂園能盡快在夏天內開幕。

海洋公園早前指水上樂園最快8月開幕，龐建貽今再問到是否能如期開幕，他沒有正面回應，僅指「希望在熱天可開幕」，並透露目前尚有牌照仍在申請中，如游泳池牌照。

龐建貽又指，「天海灣」造浪池場地由宏利贊助，員工則由海洋公園聘請，惟宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞未有透露相關贊助金額，僅指希望長遠能一直贊助海洋公園；被問到水上樂園另外26個遊樂設施是否已找到贊助商，龐建貽指：「其他設施仍積極與不同贊助商洽談。」

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而宏利由2022年起，會每年向本地弱勢社群派發3,000張水上樂園慈善門票。防疫要求方面，龐建貽指會配合港府一切防疫措施，亦希望市民離開水面後可會戴上口罩，目前亦正研究不同防水口罩。

「天海灣」位於海洋公園水上樂園「迷失部落」，水面面積達1,450平方米，將全年運作，水深為0至1.6米，造浪高度由底至高峰約0.3米至1米，有8種不同浪潮模式，包括碎浪、平行波、雙頭浪等，而表演舞台設有特大20米乘5米的LED顯示屏，亦設有大型幕門及天幕，可引入自然光。

耗資約40億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園，最快今年8月開幕，設有27個遊樂設施、5大主題區域，包括「歡樂堡礁」，主打景點為水上樂園廣場；「迷失部落」，主打景點為天海灣造浪池、「躍動流域」，主打景點為八彩天梯、「冒險灣岸」，主打景點為激流旅程；及「絕嶺深谷」，主打景點為沖天瀑布。

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記者：鄧凱文