【必排長龍店】日本過江龍人氣燒牛丼元祖旺角開幕　即叫即烤抵食鐵板牛肉飯$45起

▲ 東京チカラめし有燒牛丼元祖之稱，主打即叫即烤日式燒肉丼。（餐廳提供）

燒肉，可謂是日本的國民美食。擁有超過10年歷史的日本過江龍店東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi），就被喻為是燒牛丼元祖，以熱力十足鐵板燒烹調方法炮製出一碗又一碗即叫即烤的美味日式燒肉丼，絕對是當地上班族及一眾牛丼愛好者的三餐之選。

▲ 東京チカラめし有燒牛丼元祖之稱，主打即叫即烤日式燒肉丼。

最近，這間日本超人氣過江龍牛丼東京チカラめし登陸香港，於旺角「波鞋街」附近的商場THE FOREST開設香港首間分店，主打多達35款的地道日式燒牛肉丼、燒豚肉丼、定食及小食等，最重要是價錢親民實惠，每款只需$45起，性價比甚高。

鐵板燒牛肉即叫即烤

店內的設計參照地道又親民的日式連鎖快餐店，入口前方是張可坐8人的U形單人吧枱，並有2人座位或4人卡座，合共58個用餐位置。枱面擺設亦參照日本店，有多款調味料如醬油、和風汁、沙律汁、辛味醬、山椒粉及七味粉等，讓食客自由配搭燒肉丼享用。

食物方面，有別於一般傳統汁煮牛肉丼，店家所有日式燒肉丼的肉，均以鐵板燒即叫即烤，新鮮滾熱辣。每塊烤肉更經過嚴格挑選，達到指定厚度，燒至微焦後淋上日本直送的獨家配方特製醬汁，上桌時香氣撲鼻，而且肉味香濃、肉汁豐盈，口感十足。

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首推燒牛丼元祖的最受歡迎菜式招牌燒牛肉丼，選用美國牛腹脅肉製作，以鐵板燒逼出油脂後更多汁可口，肉質緊實嫩滑，更相對其他牛肉有更低卡路里及高蛋白質，最適合做烤肉。加入洋葱燒至微焦後，將大片即烤燒牛肉鋪在粒粒分明的日本米飯上，淋上由日本直送的獨家配方特製醬汁、洋葱、菠菜及芝麻粒作點綴，層次感豐富，最適合佐白飯吃。

▲ 東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）有白底黑字及鮮橙色招牌，非常搶眼。

燒牛元祖 東京チカラめし

地址：旺角奶路臣街17號THE FOREST地下G8號舖

電話：2802 3308

營業時間：10am-10pm

記者︰黃依情