【港區國安法】首宗涉違國安法案續審　督察指被告駕電單車沒減速跡象

▲ 首宗涉違國安法案續審，高級督察黃瀚緯督察指被告駕電單車沒減速跡象。（林育慧攝）

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，早前否認煽動他人分裂國家等3項控罪，案件今（24日）於高等法院續審。高級督察黃瀚緯供稱，當日在防線目擊有一輛插有旗幟的電單車高速駛過防線，整個過程僅4、5秒，當電單車駛近防線時，他並沒有減速跡象，反而在駛過防線前後有加速。

案發當日同樣於軒尼詩道及盧押道交界設置第1道警方防線的女警司譚蘊兒及高級督察黃瀚緯今分別出庭作供。

譚供稱於2020年7月1日下午約3時37分，在警方防線發現有一輛電單車以高速駛過，因此她隨即以對講機通知同僚，指有人危險駕駛，要求同僚將電單車截停，而她本人曾身處另一行車線，因此未有將電單車截停，其他在場警員則有大聲呼喝電單車停下。譚形容電單車與警方的最近距離為約1米。

▲ 警長朱港今亦到庭作供。（陳國峰攝）

譚於辯方盤問下指，對於是否截停經過防線的車輛，全屬警員當時的酌情權，而一般司機都會按警方指示而停車。譚於控方覆問下又指，她們預計即使有車駛過防線，亦不應是高速，警方亦會先顧及自己安全。

高級督察黃瀚緯供稱，當日在防線目擊有一輛插有旗幟的電單車高速駛過防線，整個過程僅4、5秒，黃當時手持擴音器，呼喝電單車停下。黃指電單車當時時速必然超過50公里，除了會危害警員安危外，亦會對其他市民構成危險，而在場亦有市民對他歡呼。

黃於辯方盤問下供稱，當時根本不可能自行截停電單車，雖然司機作出違法行為，但他只能通知其他同僚跟進。黃於控方覆問下進一步指，當電單車駛近防線時，他並沒有減速跡象，反而在駛過防線前後有加速。

案發當日於軒尼詩道及菲林明道一帶設置第2道防線的警長朱港今供稱，他於案發時發現有一輛電單車向他駛近，而車速不減反增，朱遂向司機舉起右手示意他停車，並向他大叫停車，但對方並沒有停下，朱估計電單車最初時速約40公里，後來駛至他20至25米距離時，時速就增至60公里，沿途有人拍手歡呼。

辯方盤問朱時指出，從片段可見，被告駕駛電單車至警方身邊時，有刻意扭軚避免撞到人，朱同意指電單車在最後一刻有避開警方，並同意如果被告當時要撞人，是可以撞向警方。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。

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記者：楊詠渝