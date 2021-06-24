【倒退行為】細佬出世2歲家姐呷醋扮BB　台網紅爸媽一招應對倒退行為

▲ 台灣網紅爸媽，有一招應對孩子的行為倒退問題。

面對弟妹出生，小朋友或會因為擔心父母的愛被分薄，感到焦慮而出現倒退行為。父母要如何做才可以減少孩子的「失寵危機感」？有台灣網紅爸媽兩個月前誕下細仔，而他們應對2歲大女行為倒退的方法，就是把女兒也當「小Baby」般照顧，用包被包裹她，抱著哄睡，讓她從經驗中知道，當BB也沒有很好，自然也會減少退化模仿的頻率。

▲ 爸爸開始將女兒包裹。（影片截圖）

大女內心不安想撒嬌

台灣網紅夫婦倩兒和魯蛋，育有2歲的大女Mila和僅2個月大的細仔Marco。雖然在陀住細仔時，倩兒夫婦已不斷在心靈上給予Mila安全感，也常常告訴她，「我們對你的愛，不會因有了弟弟而減少」。不過，在新成員出生後，Mila仍難免出現行為倒退問題，

她內心感到不安，所以想撒嬌，但當她想變成baby的時候，我們也不會阻止。

倩兒近日上載了一段影片，丈夫魯蛋把Mila當成初生BB一樣，用大包被把她緊緊包住，一張包被不夠用，就用上兩張，結果Mila變了一條美人魚一樣，雙腳雙手都無法動彈，爸媽也提醒她，「小baby不能動」。

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用包被包裹大女

最初Mila感到很有趣，還在學BB說話，但慢慢發現非常不便，覺得上當了，開始想掙扎出來，但包被太實，令她無法坐起來，非常不適。媽媽卻笑言，

弟弟也是這樣睡覺，是你自己說要當小baby的。

爸爸奮力抱起Mila，輕搖她的身體「哄睡」，又抱著她坐在床邊，再把她放回床上。當女兒想起來，爸媽就阻止，說弟弟也是這樣睡。過了一會後，爸爸才把包被解開，再問Mila還要不要當BB，Mila說不要，爸爸再說：

你已經長大了！不需要再被包了。

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隨時注意大女心理狀態

倩兒也提及，她會隨時注意Mila的心理狀態，即使在懷孕害喜時，倩兒也會盡量陪玩，即使爸爸或嫲嫲陪玩時，倩兒也會在旁邊看著Mila，讓她知道即使有弟弟，媽媽也愛她。

當弟弟哭的時候，若姊姊在身邊，我不會立馬抱起弟弟，而是詢問Mila：「弟弟哭了，我可以抱抱，然後我們一起安慰他嗎？」取得她的同意後，我才會抱起弟弟，讓她知道，可以成為媽媽的小幫手是一件很棒的事。

倩兒認為，當小朋友有倒退行為，想變成BB，可以嘗試滿足他們，讓他們從經驗中知道，當BB也不是很好，自然就會減少退化行為。她也不會因為女兒想當BB而責罵，畢竟她也只是一個大寶寶。

把這一切當成是自然的事，笑笑過去，不用強迫孩子一定要馬上長大，時間久了，大寶慢慢習慣二寶的存在，退化行為也會愈來愈少，我們也樂見其成。

文章內容及影片內容獲「Adrianne Lu 倩兒」授權轉載。

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責任編輯： 林愛娜