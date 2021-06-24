【阻差辦公】涉截查時阻差辦公　婦人被控准保釋候訊

▲ 被告劉笑芬（右）准保釋候訊。（陳卓欣攝）

懷孕近8個月的孕婦於今年1月，涉被警方截查時表現不合作，其後被控1項阻礙公職人員罪，案件今（24日）於九龍城裁判法院提堂，押後至8月19日再提訊，被告期間獲准保釋。

被告劉笑芬（43歲）報稱無業，被控1項阻礙公職人員罪，控罪指被告於2021年1月20日在紅磡永耀街 13A 外，阻礙依法執行公務的公職人員，即警署警長劉芷芬，警長黎錦耀及警員廖逸山。

辯方今申請案件押後8星期，至8月19日再提堂，以等索取文件及諮詢法律意見，獲裁判官批准，期間被告准以500元保釋，她並需到警署報到、不得離港及居於報稱地址。

被告今由當值律師代表，她離庭時向記者指在本案發生3天後便早產，誕下1.4公斤重的男嬰，即比預產期早了兩個月，期間更大量出血，她亦患上產後抑鬱症。被告一度哽咽，並透露兒子出生後留醫深切治療部兩個月，現時器官差，經常嘔奶。

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記者：陳卓欣