  • 26°C
香港時間 : 2021624日 (週四) 15:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阻差辦公】涉截查時阻差辦公　婦人被控准保釋候訊

社會 14:36 2021/06/24

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

被告劉笑芬（右）准保釋候訊。（陳卓欣攝）

懷孕近8個月的孕婦於今年1月，涉被警方截查時表現不合作，其後被控1項阻礙公職人員罪，案件今（24日）於九龍城裁判法院提堂，押後至8月19日再提訊，被告期間獲准保釋。

被告劉笑芬（43歲）報稱無業，被控1項阻礙公職人員罪，控罪指被告於2021年1月20日在紅磡永耀街 13A 外，阻礙依法執行公務的公職人員，即警署警長劉芷芬，警長黎錦耀及警員廖逸山。

辯方今申請案件押後8星期，至8月19日再提堂，以等索取文件及諮詢法律意見，獲裁判官批准，期間被告准以500元保釋，她並需到警署報到、不得離港及居於報稱地址。

被告今由當值律師代表，她離庭時向記者指在本案發生3天後便早產，誕下1.4公斤重的男嬰，即比預產期早了兩個月，期間更大量出血，她亦患上產後抑鬱症。被告一度哽咽，並透露兒子出生後留醫深切治療部兩個月，現時器官差，經常嘔奶。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣

相關文章

【擬上訴終院】涉阻差辦公判囚申上訴終院證明書被拒　社工劉家棟擬向終院申上訴許可
12:32 2021/04/23
【擬上訴終院】涉阻差辦公判囚申上訴終院證明書被拒　社工劉家棟擬向終院申上訴許可
【保釋候審】3 區議員於選舉集會中涉阻差辦公　排期10月4日開審
18:40 2021/05/21
【保釋候審】3 區議員於選舉集會中涉阻差辦公　排期10月4日開審
【阻差判囚】涉偷拍飛虎隊員執勤　博物館職員阻差辦公罪成囚半年
17:56 2021/06/18
【阻差判囚】涉偷拍飛虎隊員執勤　博物館職員阻差辦公罪成囚半年

你可能感興趣

【擬上訴終院】涉阻差辦公判囚申上訴終院證明書被拒　社工劉家棟擬向終院申上訴許可
12:32 2021/04/23
【擬上訴終院】涉阻差辦公判囚申上訴終院證明書被拒　社工劉家棟擬向終院申上訴許可
【保釋候審】3 區議員於選舉集會中涉阻差辦公　排期10月4日開審
18:40 2021/05/21
【保釋候審】3 區議員於選舉集會中涉阻差辦公　排期10月4日開審
【阻差判囚】涉偷拍飛虎隊員執勤　博物館職員阻差辦公罪成囚半年
17:56 2021/06/18
【阻差判囚】涉偷拍飛虎隊員執勤　博物館職員阻差辦公罪成囚半年
律師 治療 懷孕 紅磡 產後抑鬱 九龍城 抑鬱症

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶