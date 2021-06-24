【周末好去處】LINE人氣貼圖角色「白爛貓」旋風襲港　學鬼馬潮語現身置富Malls四商埸冧貓奴

▲ 白爛貓坐在碼頭上感受海風，欣賞維港和兩岸大廈。

今個夏天，常以幽默戰勝生活逆境的LINE人氣貼圖角色「白爛貓」旋風襲港，化身旅行團團長率領一班好友，漫遊香港不同著名旅遊景點，學習港式獨特潮語「入鄉隨俗」，深度探索香港這個魅力都市。意猶未盡下總動員齊集置富Malls旗下商場，大搞「87旅行團」，邀請大家暢遊世界名勝。

「白爛」是台灣用詞，意思與香港人認識的「無厘頭」相近。白爛貓「貓如其名」，極度自戀、主客不分。經常掛在嘴邊的無厘頭白爛說話，加上上班族或學生面對壓力與挑戰時只想hea等的狀態，與繁忙都巿人產生共鳴。白爛貓與一眾朋友面世後，成功於台灣LINE原創貼圖中蟬聯5年銷量冠軍。在香港亦漸漸為人熟悉。

這次身為旅行團團長的「白爛貓」訪港，在本港著名景點留下不少貓毛。在戶外感受過夏天的熱力後，再穿梭置富Malls旗下四大商場，包括馬鞍山廣場、+WOO 嘉湖、置富都會及置富第一城。由7月8日開始，將世界享負盛名的名勝古蹟旅遊景點帶進「涼浸浸」的室內，與疫境中的港人來個快閃旅行一解「出國」之愁！

獅身貓面像充氣裝置

旅行團第一站是馬鞍山廣場「87古城記」，在沙漠古城中帶你暢遊冒險，跟着白爛貓團長在尊貴的獅身貓面像巨型充氣裝置拍下世紀合照；再與法老王像打卡；最後更可以坐上飛氈，感受神秘氣氛。

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第二站飛到+WOO嘉湖「87法國站」，在法國展開一場浪漫風情之旅。首先登上巴黎最高建築物「貓菲爾鐵塔」；再細賞充滿文藝氣息的羅浮宮；最後不少得在「白爛凱旋門」拍下動人景致！

港澳台美食裝置

下一站來到置富都會「87港澳台」，鍾愛「港澳台美食之旅」的你絕對不能錯過。場內的巨型三地美食裝置，包括台灣特產鳯梨酥、香港必食蛋撻及澳門名物杏仁餅，勢必吸引不少「喂食貓」的目光！

最後一站的置富第一城，剛變身為港版夏威夷，帶來「87夏威夷」。想像在炎熱陽光下與白爛貓享受徐徐海風，一邊品嚐透心涼的西瓜雞尾酒，一邊觀賞好友們表演熱情洋溢的草裙舞，更可以觀賞白爛貓一展身手滑浪風帆！

記者：王嵐