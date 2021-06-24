【德國升學】排名高不代表實力好 德國升學顧問教路避開7大中伏位

▲ Anson揭開德國升學中介機構的7大中伏位。

2021年，海外升學是深受香港學生家長關注的熱門話題，海外升學中心選擇不少，當中亦包含不同學院資料及當地詳情，要搜集起資料上來很多時都無從入手，又或白白浪費不少時間，因此海外升學中心顧問成為了提供資訊的最佳人選。但坊間林林種種的顧問中心又應如何選擇呢 ? 事實上，大多數的海外升學中介仍然守舊地沿用著舊有的配套和服務，維持低透明度及千篇一律的營銷手法，與時代脫節。



擁有多年德國升學留學、教育、招生及監護人經驗，並且坐擁德國籍升學顧問團隊，現時為香港唯一官方認證負責升學服務，人稱「教育界黃宗澤」的岑俊穎 (Anson Sham) ，在2020年成立WG Education 海外升學中心，針對德國著名院校 ( 例如慕尼黑工業大學和海德堡大學等 ) 升學，作為香港唯一德國官方認證的升學機構，希望打破業界「硬生硬套」的服務模式。

WG EDUCATION 創辦人岑俊穎表示：「現時海外留學的教育生態以及所需的配套已跟以往完全不同：學位多樣化、商業學校冒起、學校追排名、因應疫情改變的監護人服務等等。但香港海外升學界仍舊麻木依循30年前的那套機制及方法，而且透明度低，只靠網上論壇口耳相傳，有不少家長都是碰過釘才找我求救。」

德國在香港鮮有提及，過往只有極少數機構從事德國升學服務，在資訊不流通的情況下謀取暴利。岑俊穎總結出5大心得，讓更多人可以自行識破海外升學的中伏位，避免浪費金錢及時間，慎防賭上子女前途。



1 .【多人推薦不代表好】 避開太多中介推薦的高佣金學校

即使你「做足功課」多找幾家中介比較，再綜合推薦學校名單，依然有機會「中伏」！中介靠收取學校佣金為生，真正的服務對象是學校，而非家長或學生。因此，他們大多會按照佣金高低推薦個別學校，而不是根據學校質素及家長學生需求決定，所以多人推薦不代表質素好。

不少佣金極高的學校大受中介歡迎，往往經常出現在中介的推薦名單之內。想查詢獲推薦的選擇是否惡名昭彰的高佣金學校，大家可以在教育王國的海外版網站覆查中介推薦的學校，同時也可以留意德國私立學校報告的海外生比例，如果海外生比例多超過一半的話，就要多加留意。

2 . 【認清「學店」】 小心到了德國要接受就讀都是華人的學店



不少黑心中介推薦學生報讀高踞德國排名榜上的「學店」，實際上那些商業性學校在當地毫無認受性。「學店」教學方法近似香港的填鴨式教育般「死讀爛讀」，香港目前只有極少量德國升學中介 (你只需要輕易google學校便找到廣告位列前茅 ) 有些大型機構建議你到德國就讀當地機構的語言學校或者辦校機構追求排名，學生難以接觸外國文化及學習生活禮儀，若一心想「浸鹹水」融入外國文化，就不要揀選這類學校。

因為要追排名的關係，成績較遜的學生容易被踢出校，到時候學生家長就要大費周章找應接學校，甚至失去升讀大學機會。「學店」有二大特徵，一、升學機構辦的語言學校 只提供一年的課程費用卻高得驚人 ；二、提供的德國中學只提少量學校讓學生選擇，大學預科課程甚至只得一間 ; 因為都是合作院校可收取高回報佣金，要考慮避開。



3. 留學德國前一定要有 B2 Level 德語水平 ? No !

香港有部分中介一直推銷，不管中學或是大學，學生一定要懂得德語才可以出發到德國升學。近年，德國越來越多院校開設國際課程，目前約有近1,000個此類的學士、碩士及博士課程，其授課語言為英語或英德雙語。而升讀先修班的德語要求是B1（CEFR一共六個等級，最低為A1，最高為C2）；如果以全德語授課，則根據所報讀的學科而對德語成績有不同要求，比如文史類需要達到C2，其他的相對較為寬鬆。

根據我的經驗，商科會比較多英語授課課程，並且着重學生過往履歷多於成績，並且每年都會更新英語授課大學課程學位，同學仔可以密切留意一下各大院校最新通知。



另外，不論申請人欲報讀英語或英德雙語課程，都要符合英語標準 ( IELTS : 7)；至於報讀英德雙語課程授，則需要通過兩種德語考試，當中包括TestDaf德福考試（大約需要4級或以上），以及DSH（只在德國設立考點，大約需達到DSH-2），以證明德語能力。



4. 【排名高不代表實力好】 小心別盲信學校排名榜

排名高不一定質素高，部份排名榜著重成績及師資，德國大學的世界排名雖然一般，但這並不妨礙人才的培養，否則德國也無法培養出那麼多諾貝爾獎得主。其實德國大學的很多特點，雖然不利於爭搶名次，卻很有利於人才培養。首先德國大學的教學水平比較平均，這是一個很大的優勢，因為德國教育普遍比較優質，基本上沒有太差的學校。



另外，德國大學雖然偏科，但也恰恰說明他們有自己的優勢，很多大學都有自己獨到的強項，非常有助於學生根據專業來選擇學校。再者，德國大學免費，有利於廣納人才，不會讓有能力的學生因為經濟原因而錯失機會，也不至於讓學生因為經濟原因而過於分心。德國大學的寬進嚴出，也有力地保證了學生的學習成效。



對於德國高中生而言，到了快升大學的時候，學校都會組織一些活動，讓學生們到大學裡實地考察，去參觀學校的圖書館、實驗室、教學樓等，通過實際接觸讓學生擁有直觀感受，有助於學生做出選擇。特別有頭腦的學生也可以直接跟大學教授約談、提問，以便於更好地把握自己的大學方向。



當然，學生們考慮最多的還是專業，選擇一個自己真正喜歡的、也適合自己的專業，比選擇一個排名好的學校更加重要。不過也不用太緊張，實在沒選到合適的還有改專業的機會，在大學裡換專業，甚至更換大學都是可能的。

具參考性的排名榜：Study Check：https://www.studycheck.de/hochschulranking

有商業掛鉤的排名榜：https://www.usnews.com/education/best-global-universities/germany



5. 【分清「升學中介」和「升學顧問」】挑選不收學校回佣的升學顧問

其實以上三個陷阱，都是佣金和排名作怪，大家要認清升學中介及升學顧問之別。大部份升學中介都靠收取學校回佣獲利，偏好推薦回佣較高的學校，未必能夠讓學生入讀最適合自己的學校。只有少數不收取回佣的升學顧問公司，直接收取顧問費，才可以提供真正專業客觀的分析及配對。因此岑俊穎才成WG EDUCATION，因為他深信不靠學校回佣經營，才能提供獨立中肯的教育建議，協助家長尋找真正符合學生成績、學習興趣和未來發展的海外院校。家長必須學會分清「升學中介」和「升學顧問」。

Schule Schloss Salem 是歐洲最頂尖的學校之一，相當於香港的「拔萃書院」。該校成立於1919年，從8年級開始，Salem完全使用雙語，並提供雙重課程。曾經培育出未來許多諾貝爾獎得主 連英國皇室成員菲利普親王曾經也在這裏就讀 可見德國中學教育水平極高 學費連生活費大約只需5萬歐元 遠比英美留學熱點便宜



升學中介：收生成功可向學校收取佣金，一般為學生首年學費的10至15%，部份「商業性學校」佣金高達 20-25%，每年繼續留學可分 bonus。另有透過辦考試補習班收費。

升學顧問：向家長及學生提供專業個人化諮詢服務，收取顧問費或按報名入學申請次數收費。



6 .【問清楚服務範圍】 小心中介服務範圍半桶水

有部分升學中介的服務範圍「包啲唔包啲」，只限協助遞交文件申請報讀學校，而不會協助申請簽證，令學生隨時就算獲得取錄都無書讀。很多時候，就算已經付了留位費，因為入學文件不齊全，也會影響簽證批核。問題出現時往往「半天吊」，在中途亦難有其他中介願意接手。

7. 【提防額外推銷增加開支】小心格價，避免中介收取巨額差價

中介除了揀選學校及報名外，會推薦其他相關服務，例如監護人、申請簽證、考試準備等，究竟是否真的有需要，又有甚麼要注意？一定要多做資料收集，或看以下貼士。

考試準備：

一般入學試主要考德文、英文、數學還有邏輯推理。德國最Top學校會根據個別入學試來收生，而德國私立學校的入學試標準又有不同，所以坊間的考試準備班難以應付入學試。大家要到學校官方網頁查看入學試要求！

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文章獲WG Education 穎德學府歐洲升學中心 授權轉載。