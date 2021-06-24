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【全民造星II】陳天翱受許廷鏗啟發做音樂　Eagle宣布以獨立歌手出道【有片】

娛樂 16:04 2021/06/24

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陳天翱（Eagle）推出新歌《Our Last Day》。

曾參加ViuTV王牌選秀節目《全民造星II》的音樂才子陳天翱（Eagle），先後為谷婭溦及許廷鏗創作《安守本份》及《Negative》，漸漸為樂迷認識。

今年，Eagle宣布以獨立歌手身份出道，繼早前推出歌曲《Leave The World Behind》，相隔數月再推出第二首主打新歌《Our Last Day》，大玩獨特的電子音樂風格。

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轉型獨立歌手後，Eagle首次落區Busking。

為宣傳新歌，Eagle日前到旺角街頭Busking，吸引大批歌迷圍觀。首次以歌手身份落區Busking的他表示過程中有點緊張，感激粉絲們在炎熱天氣下仍到場支持。

Eagle說：「最深刻天氣酷熱，唱到手也出很多汗，沒想過在這麼熱的天氣下，粉絲也來支持，很開心有這班Fans。過程中我有點緊張，但都嘗試多了瞪開眼唱歌。以前我會闔埋眼，沉醉於自己世界，不敢望大家。今次瞪開眼看着大家多些交流，看見大家都Enjoy，自己也開心的。」

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Eagle找來Suey（郭思）與Eagle擔任《Our Last Day》MV女主角。

憑精通鋼琴、結他等各種樂器的音樂造詣成功突圍，Eagle計劃今年至少推出四首新歌，目標在年底出版首張個人專輯。

問到挾着音樂才子的名銜進軍娛樂圈可有壓力？Eagle直言壓力一定有：「作為獨立歌手，很多事都是自己做、獨立做，雖然我對音樂較為熟悉，但對整個巿場口味、歌曲質素等，自己較難把關。除了音樂之外，自己對很多事情都不認識，幕前又要面對很多人，始終這方面我經驗尚淺。」

由幕後跳到幕前，Eagle坦言事前諮詢過不少人的意見，當中包括音樂監製CMgroovy及許廷鏗，Eagle說：「我問許廷鏗如何做適合自己的音樂，佢說做音樂是可以表達自己、感染別人，他的意見啟發了我去做音樂。」

作為獨立歌手，Eagle訂下目標希望可以像王力宏般成功，他說：「我很鍾意王力宏，他很有才華、唱歌又好聽，我想做到好像他一樣，另外還有Ed Sheeran，他小時候聽Eminem的Rap，不斷練習，最後解決了口吃的問題，現在唱Rap也可。」

同場加映：陳卓賢專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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