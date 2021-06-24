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【自作自受】10歲男童隨地小便致電梯故障　被困半空嚇得大哭不斷按鈴求救

親子 17:01 2021/06/24

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內地一名10歲男童在電梯內小便，導致電梯故障。

內地近日發生一宗困𨋢事故，貴州一名10歲男童在升降機內小便，導致電梯面板短路而停止運作。男童被困在半空，嘗試按掣打開𨋢門但不果，嚇得大哭，不斷按鈴求救。幸好他在數分鐘後被救出，沒有受傷。

綜合內媒報導，事件發生本月19日。從CCTV片段可見，男童一進電梯後便對着面板小便，沒想到電梯升至16樓時突然停止運作，門也無法開啟。男童受驚不斷按鈴求救，又嚇得大哭。

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尿液流入電梯機件致短路

保安花了數分鐘將男童救出，男童指自己「忍不住」，才會在電梯內小便。物業管理人員調查後，證實是尿液流入機件導致短路。隨後職員將此事告知男童家長，家長感到抱歉，表示會對小朋友好好教育，不會再讓此事發生。

事件引起其他其他業主討論，有人認為男童此舉污染及破壞公共設施，提出維修升降機的費用應由男童的監護人負責。物業公司調查後表示，男童並非蓄意破壞電梯，決定不追究賠償費用，不過仍希望透過此事，讓家長了解好好教育子女的重要性。

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責任編輯：王明芳

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