【親子好去處】15呎高梳乎蛋郵局暑假登陸新都會廣場　打造日本旅遊景點+戶外幻彩燈海

▲ GUDETAMA梳乎蛋帶大家Hea遊多個大熱日本旅遊點。（相片由有關機構提供）

小朋友就快放暑假，不少商場陸續推出暑假活動吸引一家大細，新都會廣場將於今個暑假邀請到GUDETAMA梳乎蛋變身日本旅遊大使，破天荒「一蛋分飾多角」如地勤、導遊及郵差等，帶領大家踏上東瀛潮聖之旅。無得去日本旅行的你，可以來打卡止渴。

GUDETAMA梳乎蛋將於7月10日至8月31日，現身新都會廣場舉行「GUDETAMA夏日梳乎『郵』」，分別變身地勤、導遊及郵差等，帶領大家由機場出發！NISETAMA將化身美女地勤於登機櫃台辦理手續，上機前更可於主題登機閘口拍照，與可愛的GUDETAMA擺甫士合照。

▲ 商場L4露天廣場超注目的15呎高梳乎蛋郵局。（相片由有關機構提供）

特製印章打卡 即場寫明信片

之後必到全港最大型GUDETAMA主題郵局，高達15呎，瀟灑有型的GUDETAMA郵差將於入口恭迎各位，大家可與GUDETAMA郵差攜手以特製印章印下搞笑圖案，又或找尋特大鬼馬郵票，為精美明信片增添個人特色；大家更可即場於明信片上寫上祝福，為摯愛送上正能量。

寫完明信片後，導遊會帶大家參觀全新打造的巨型郵票主題打卡點，大家可親臨富士山巨型郵票景點，欣賞迷人櫻花景緻，感受初夏活力氣息，拍出文青風的照片留念。

去日本旅遊少不了吃喝玩樂，GUDETAMA導遊已於梳乎站準備好旅遊車，帶大家暢遊多個玩樂景點！別具特色的車站內有多個熱門景點的宣傳廣告牌，為大家介紹各個不同打卡位。

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之後尾站來到各位期待已久的京都梳乎茶屋，別緻傳統的設計糅合了可愛搞笑的GUDETAMA圖案，古色古香的座地石燈配上柔和燈光，讓您悠閒安坐茶屋與GUDETAMA細嚐地道茶飲，輕鬆又自在。

首個飛航主題幻彩燈海

同場加映有逾2萬呎「仲夏主題花海」，逾萬朵鳳尾花編織成震撼的戶外迷人花海，以及L3星光長廊佈置一條超過150呎「飛航主題幻彩燈海」，燈海懸掛於半空，營造無盡的打卡熱點，完商場夜晚去影相最啱！

此外，東瀛潮聖之旅第2浪將為大家帶來一系列美食，商場特別聯乘人氣日式食店丸十、優質食材及家品生活品牌Gusteau‘s及卡通甜點熱店山下菓子推出多款主題食品及單品，包括特式飲品、甜點、旅遊主題美食禮盒及文青必備的原木杯墊等，讓大家踏上滋味旅程。

The Point by SHKP會員憑指定積分及場內消費，即可換領梳乎蛋禮品一份，包括速乾吸水毛巾、便攜束口購物袋及旅行收納袋 (一套三件) ，送完即止。

新都會廣場「GUDETAMA夏日梳乎『郵』」

日期︰2021年7月10日至8月31日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰ 新都會廣場L3-L4露天廣場

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責任編輯︰林綺玲