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【交通意外】荃灣的士撞壆後隨兩貨車相撞一死三傷　38歲輕型貨車司機被捕

社會 15:30 2021/06/24

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中型貨車25歲司機被困車內，由消防員救出，昏迷送院後延證實死亡。（經濟日報資料圖片）

荃灣今日(24日)凌晨發生致命交通意外，事發於今凌晨3時44分，一名38歲男子駕駛的士沿荃灣路往九龍方向行駛，近柴灣角熟食市場對開失控撞壆，其後有中型貨車及輕型貨車駛至，懷疑收掣不及相撞。

其間中型貨車25歲司機被困車內，由消防員救出，身體多處受傷，昏迷送往瑪嘉烈醫院後，延至今日凌晨5時11分被證實死亡。38歲男的士司機、61歲中型貨車女乘客及60歲輕型貨車男乘客受傷，清醒被送往仁濟醫院治理。

警方正就有關交通意外調查，該名輕型貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查；新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生經過，或有任何相關資料提供，請致電3661 1346或3661 1300與調查人員聯絡。

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責任編輯：陳正怡

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