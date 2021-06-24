政務司司長張建宗傳退任　聶德權及曾國衞成接任熱門

▲ 曾國衞（右）及聶德權為下任政務司司長熱門人選。（經濟日報資料圖片）

政圈盛傳，港府問責團隊將出現變動。70歲的政務司司長張建宗料退下來；保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等保安系統，料也會大執位。

公務員事務局局長聶德權、政制及內地事務局局長曾國衞，都是接替張建宗的熱門人選。政務官出身的聶德權，是特首林鄭月娥愛將，在港府應付疫情這場硬仗中，臨危受命，負責疫苗接種安排，並協助機場入境防疫把關。曾任入境處處長的曾國衛，去年初轉任政制局局長，有熟悉中方人士形容，曾國衞是「有擔當」的人，與北京關係很好，獲中央信任。

至於保安系統方面，近日已盛傳將有大執位。現年63歲的保安局局長李家超有機會調位，屬紀律部隊系統的警務處處長鄧炳強，是接替保安局長職位的熱門人選。李家超當年轉入保安局之前，是警務處副處長。



張建宗早於2019年因鼻腔發現小囊腫，在瑪麗醫院腫瘤科接受電療的療程，後來康復。

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