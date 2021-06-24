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【明星運動會】前港隊乒乓球隊成員陳展鵬展功架　林凱恩實力不容輕視

娛樂 15:55 2021/06/24

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明星運動會》乒乓球項目。

TVB《明星運動會》乒乓球項目日前於元朗區體育會圓滿舉行，賽事分男、女子初賽及決賽。男、女子組先抽籤進行入圍賽，再進入16強、8強、4強後爭奪男、女子金、銀、銅獎。

每場賽事以一對一淘汰制形式進行，1局定勝負，先得21分的運動員為勝。

「優益C藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派強棒迎戰，運動員於乒乓桌上盡顯英姿，現場氣氛高漲、刺激。

【明星運動會】羽毛球項目比賽展開　Eric Kwok任隊長曾志偉到場打氣

前香港乒乓球隊成員陳展鵬實力超班，輕鬆應戰。

陳展鵬時氣勢逼人

藍隊派出前香港乒乓球隊成員陳展鵬及運動健將黃祥興出戰，兩人比賽時氣勢逼人，展鵬一落場便全場起哄，鼓動眾人雄心勃勃，未知能否憑藉其超班的實力，一路過關斬將，爭奪獎牌。

陳展鵬表示，參賽是希望喚醒奧運氣氛，支持參賽的香港運動員，他雖然最熱愛乒乓球，但亦很想挑戰排球比賽。

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林凱恩專注認真

此外，紅隊的姚宏遠及綠隊的伍禮騫實力相當，賽前被視為黑馬，兩位「初生之犢」球員能否力壓他人，爭取佳績。

至於女子組方面，綠隊派出玩各球類項目都了得的李思雅，她於乒乓桌上亦嚇倒一眾對手，同隊的林凱恩亦有別於劇中角色的斯文乖乖女形象，比賽時神情認真、專注，實力不能輕視。

各隊參賽藝員名單包括：

  • 「星火太陽能紅隊」男藝員姚宏遠、陸煥恆、焦浩軒、譚永浩、吳佩隆、陳諾忠、張彥博、女藝員梁雯蔚、季蘋蘋、劉嘉琪、利穎怡、沈可欣
  • 「怡寶綠隊」男藝員招浩明、黎文傑、伍禮騫、黃潤成、黃榮燊、女藝員史穎喬、陳熙蕊、李思雅、林凱恩、陳嘉慧、陳潁熙
  • 「優益C藍隊」男藝員陳展鵬、馬俊傑、黃祥興、陳永昌、朱樂洺、朱匯林、唐嘉麟、梁証嘉。

整個男、女子乒乓球賽事的過程，將剪輯成《明星運動會》，該節目由7月4日起連續三個周日晚上8時30分於翡翠台播映，壓軸一集則定於7月20日（周二）晚上8時30分播映。

節目由鍾志光、崔建邦、朱凱婷及陳庭欣擔任大會主持，並由林盛斌、張秀文、黃庭鋒及戴祖儀任直擊報導員。

撰文 : TOPick柴犬出動

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