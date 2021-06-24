【新冠肺炎】大埔污水網絡下游昨檢測到陽性樣本　源頭確認為運頭塘邨運亨樓

▲ 環境保護署副署長徐浩光。（陳永康攝）

環保署昨（23日）在大埔多個地區抽驗污水樣本，檢測結果呈陽性，內含甚高病毒量，該區全部大廈或構築物均昨被納入強制檢測公告。

環境保護署副署長徐浩光今日（24日）出席疫情記者會時指，政府自去年12月起已在香港各區檢測污水樣本，現時監察範圍已涵蓋500萬人口。由4月1至今環保署共抽查了約2,000個污水樣本，徐浩光指，如署方發現陽性樣本，會先收窄檢測範圍，供抗疫團隊作參考用途。

徐浩光表示，署方是次檢測在大埔污水網絡下游位置找到陽性反應後，便在大埔各區的沙井採集樣本化驗，其後在逸雅苑附近位置發現L452R變異病毒。署方再向該網絡上遊追查時，再於運頭塘邨運亨樓的污水樣本找到L452R變異病毒陽性反應。徐浩光被充指，分析後認為運亨樓有很大機會是病毒源頭，但現階段仍未能輕率確定附近不會再有病毒樣本，所以會繼續進行抽樣檢測。

署方檢出呈陽性的污水樣本，CT值一般介乎30至35，惟是次檢出的污水樣本CT值達27，徐浩光認為病毒量稍高，他解釋指，一般病毒量會經水流稀釋，惟如水流快、取樣地方與患者居所同源或處於患者居所附近，病毒量都會較高。他又稱，是次並非逸雅苑排出的污水呈陽性，而是鄰近逸雅苑的公共水井檢出，該處屬一個比較大集水處，包括運亨樓排出的污水。

被問及是次污水檢測由何時進行，徐浩光回應指，是次檢測在星期一進行，屬恆常檢測，署方直至星期二凌晨才發現樣本有初步陽性反應，惟下游涉及範圍大，直至昨日（24日）深夜才確認源頭是運頭塘邨運亨樓。徐浩光又指，現時全港有過百個污水檢測點，署方每日會採集約24個樣本檢測，每個檢測點平均5至10日檢測一次。

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責任編輯：陳梓蔚