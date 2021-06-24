【新冠肺炎】今日新增7宗確診涉1宗本地源頭不明　27歲男地勤帶L452R變種病毒

▲ 今日新增7宗確診涉1宗本地源頭不明，27歲男地勤帶L452R變種病毒。

本港新冠肺炎連續16日本地零確診「斷纜」，今日（24日）新增7宗確診，1宗本地源頭不明個案，餘下6宗為輸入個案，全部患者帶有L452R變種病毒，累計11,906宗確診個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環境保護署副署長徐浩光及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代詳情。

今日新增的源頭不明個案，涉27歲香港航空男地勤，昨日對新冠病毒初步呈陽性及顯示帶有L452R變異病毒株，周一（21日）發病，同日到大​埔運頭塘邨商場張毅醫生求診。患者與父母同住於大埔運頭塘邨運亨樓，一名姐姐與侄女間中返回上址居住，另一名姐姐則不同住，6月18日曾與家人到東涌黃泥屋村1號金泰屋用膳；6月17日曾到機場與數十名同事進行離職前拍照，已被列入強制檢測地區。

其家人沒有外遊紀錄，父親曾有咳嗽，對新冠病毒檢測呈陰性，其餘家人沒有病徵，檢測未有結果。其父親於大角咀五金舖工作，母親於沙田地鐵任職晚班清潔工，有時日間於大埔陸宜居任職洗碗工，部分同事需要接受3天的檢疫。

他近期沒有外遊，於香港國際機場擔任地勤職位，公司為Hong Kong Airlines，最後上班日期為6月16日，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，最後上班日期為6月22日。詳情即看：【下一頁】

該患者所居的大埔運頭塘邨運亨樓昨晚（23日）被列為「受限區域」，居民須接受強制檢測。有關行動今早約8時完成，截至今日凌晨2時，約2100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情即看：【下一頁】

患者曾訪的8個指明地方，曾逗留的人士即使已完成疫苗接種，亦須於6月25日或之前接受強制檢測，包括大埔新達廣場，香港國際機場一號客運大樓5樓、6樓、７樓等。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜