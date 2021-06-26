【親子合作】玩合作類桌遊增強親子溝通　與孩子一同面對失敗和學習團隊精神

▲ 《Robots》是一個簡單易學的合作類桌遊，家長能透過與小朋友一起玩加強連結。

相信大家都有玩過《大富翁》、《UNO》、《層層疊》的經驗，你會發現這些桌遊只會有一個人擊敗所有對手，取得最後勝利。但在桌遊世界裏，真的只有這種勝利只屬於少數人的「殘酷」遊戲機制嗎？

▲ 合作類桌遊好處多多。（「玩學實驗室」提供）

桌遊不單是只有一個人獲勝

事實上，有很多著名遊戲都是以合作模式來進行，就如被譽為地表最強的《幽港迷城》（Gloomhaven）及膾炙人口的《瘟疫危機》（Pandemic），都是為人熟悉的例子。合作類桌遊，顧名思義就是要所有參加者一起合作完成任務，最後一起取得勝利。

兒童桌遊中，也有很多合作類桌遊。今天介紹的《Robots》就是其中之一。

合作類桌遊的好處

「合作」一直都是玩學爸爸最喜歡的遊戲機制之一，第一個進入我們家庭的親子桌遊也正正是一個合作類桌遊。與小朋友一起玩這類桌遊真的有很多好處：

1. 可以加強與小朋友的連結

合作類桌遊讓爸爸媽媽有機會與孩子一起完成一個任務，會一起勝利、也有可能一起失敗，一起勝利時一起慶祝的喜悅，一起失敗時互相鼓勵重新振作的支持，親子之間的連結就會慢慢建立起來。

2. 有機會與小朋友一起面對失敗

很多小朋友非常介意遊戲的勝敗，玩學哥哥也是其中之一，當他輸了遊戲的時候也會感到傷心，甚至會哭出來。玩合作類桌遊，當我們和小朋友一起輸掉遊戲的時候，我們可以讓小朋友知道爸爸媽媽會跟他一起面對失敗，告訴他們失敗並不是一件可怕的事。

3. 讓小朋友明白團隊合作的重要性

小朋友總是覺得自己是世界的中心，但要在合作類桌遊中取得勝利，他們必須放棄這種想法，與其他人組成團隊，要得與別人合作，才有機會取得勝利。

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團隊合作x速度觀感

《Robots》是2020年德國年度兒童遊戲大獎的最後三強，設計師巧妙地結合了團隊合作和速度觀感，設計出一個很有趣的兒童桌遊。

在《Robots》中，我們需要掌握隊友對快、中和慢速的觀感，如果能夠越接近隊友對速度的觀感，能夠得到的分數就會越高。每個人對速度的觀感都不一樣，所以遊戲一開始時要掌握隊友對速度的觀感並不是一件容易的事。但在遊戲的過程中，小朋友需要透過每一輪的觀察，去了解其他隊友對速度的觀感，慢慢就可以令大家想法越來越接近，取得更高的分數。

總結

《Robots》是一個簡單易學的桌遊，雖然沒有很多華麗的配件，但它創新的遊戲設計卻為小朋友帶來很有趣的遊戲體驗，也為小朋友提供一個與爸爸媽媽合作的機會。《Robots》原是一個合作類桌遊，但只要有三個人以上，就可以嘗試它的對戰模式，玩法也非常有趣，可以說是一個遊戲兩種體驗。

最後，《Robots》裏面只有十數張卡及一些用來計算分數的Token，包裝盒也是小小的，它的便攜性絕對適合與小朋友「去到邊、玩到邊」。

【基本資料】

出版商：NSV

建議年齡：（出版商）5歲以上／（玩學爸爸）4歲以上

支援人數：2-6人

遊戲時間：15分鐘

文章獲「玩學實驗室」Facebook專頁授權轉載。