【疫苗接種】國泰要求所有駐港機組人員8月底前打針　未打針者或不獲續聘

▲ 國泰航空要求所有駐港機組人員，須在今年8月31日或之前接種新冠疫苗。（資料圖片）

國泰航空經審慎考慮後，決定要求所有駐港機組人員，須在今年8月31日或之前接種新冠疫苗。國泰強調，疫苗接種是全球航空業復甦的關鍵因素，而行業的趨勢是，只有全面接種疫苗的機組人員，才可以執勤前往大部分航點後而不須在當地檢疫隔離便可回港，以及運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。

國泰續指，早前已知會機師及機艙服務員，全面接種新冠疫苗料將成為國泰機組人員的要求。至今已有9成駐港機師，以及超過65%的駐港機艙服務員已預約或已接種疫苗。國泰相信，隨著增加客運航班，就當前的限制下需要更多機組人員以閉環模式執勤。在編排執勤更表時需要區分已接種、或未接種疫苗的機組人員，安排愈加複雜和困難。

國泰已安排醫療服務商，為所有同事提供接種疫苗前的醫療評估，又明白部份機組人員或未能接種疫苗，會按個別情況，盡量作出短期過渡安排。國泰將檢視未能接種疫苗的機師及機艙服務員的聘用安排，並評估他們能否受公司續聘為機組人員。

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記者：陳子謙